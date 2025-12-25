ओलिंपियन अरविंद सिंह को मिलेगा अुर्जन पुरस्कार, सेना में है तैनाती
संवाद सहयोगी, जागरण. खुर्जा (बुलंदशहर) : गांव खबरा निवासी ओलिंपियन नौकायन खिलाड़ी अरविंद सिंह का नाम इस वर्ष के लिए घोषित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। उनके नाम की अनुशंसा इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई थी। इसकी जानकारी होने पर स्वजन व ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।
ओलिंपियन अरविंद के पिता विजय सिंह किसान हैं। किसान परिवार में जन्मे अरविंद 2016 में आर्मी में भर्ती हुए। इसके बाद उनका रुझान खेलों की तरफ हुआ। सेना की तरफ से खेलते हुए उन्होंने रोइंग में बेहतर प्रदर्शन किया। जिसके बाद वह कई पदक जीतकर सफलता की लगातार सीढ़ी चढ़ते गए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में पदक अपने नाम किए हैं। अरविंद का कहना है कि उनका नाम अर्जुन पुरस्कार की अनुशंसा के लिए किया गया है। जिसकी जानकारी होने पर उनके स्वजन समेत अन्य लोगों में खुशी का माहौल है।
अरविंद के पदकों पर नजर...
नेशनल लेवल
-2018 में पुणे में हुई 37वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक
-2019 में हैदराबाद में हुई 38वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में दो रजत पदक
-2022 में पुणे में हुई 39वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में एक स्वर्ण व एक रजत पदक।
-2022 नेशनल गेम्स गुजरात में एक स्वर्ण पदक
-2023 नेशनल चैंपियनशिप पुणे में रजत पदक
-2023 नेशनल गेम्स में एक स्वर्ण पदक पदक
-2025 नेशनल गेम्स में एक स्वर्ण पदक
-2025 सीनियर रोइंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक
अंतरराष्ट्रीय लेवल
-2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सहभागिता
-2019 में कोरिया में हुई 19वीं एशियन रोइंग चैंपियनशिप में रजत पदक
-2021 में जापान हुए एशिया ओलिंपिक क्वालीफिकेशन में रजत पदक
-2021 टोक्यो ओलिंपिक में 11वां स्थान
-2021 में 20वीं एशियन रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
-2022 में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
-2023 एशियन गेम्स में रजत पदक
