Edited By: Jagran News Network

By Raj Kumar Sharma

By Raj Kumar Sharma Edited By: Jagran News Network

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते हैं कई पदक ...और पढ़ें

ओलिंपियन अरविंद सिंह को मिलेगा अुर्जन पुरस्कार, सेना में है तैनाती संवाद सहयोगी, जागरण. खुर्जा (बुलंदशहर) : गांव खबरा निवासी ओलिंपियन नौकायन खिलाड़ी अरविंद सिंह का नाम इस वर्ष के लिए घोषित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। उनके नाम की अनुशंसा इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई थी। इसकी जानकारी होने पर स्वजन व ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओलिंपियन अरविंद के पिता विजय सिंह किसान हैं। किसान परिवार में जन्मे अरविंद 2016 में आर्मी में भर्ती हुए। इसके बाद उनका रुझान खेलों की तरफ हुआ। सेना की तरफ से खेलते हुए उन्होंने रोइंग में बेहतर प्रदर्शन किया। जिसके बाद वह कई पदक जीतकर सफलता की लगातार सीढ़ी चढ़ते गए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में पदक अपने नाम किए हैं। अरविंद का कहना है कि उनका नाम अर्जुन पुरस्कार की अनुशंसा के लिए किया गया है। जिसकी जानकारी होने पर उनके स्वजन समेत अन्य लोगों में खुशी का माहौल है।