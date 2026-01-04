Language
    एक्सप्रेस ट्रेनों की बिगड़ी चाल! आम्रपाली एक्सप्रेस आठ घंटे लेट, फरक्का भी पहुंची पांच घंटा देरी से...यात्रीगण परेशान

    By Vishal Dixit Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:37 PM (IST)

    खुर्जा जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों की समय-सारिणी में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। शनिवार को आम्रपाली एक्सप्रेस आठ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। जंक्शन पर रुकने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों की समय सारिणी में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें लेट रहीं।

    खुर्जा जंक्शन पर कटिहार से चलकर अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस शनिवार को आठ घंटे देरी से स्टेशन पर आई। इसके अलावा मालदा से चलकर बठिंडा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस पांच घंटे, लखनऊ से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस तीन घंटे, सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस तीन घंटे, कोलकाता चलकर कालका जाने वाली हावड़ा कालका मेल एक घंटा, अलीपुरद्वार से चलकर पुरानी दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस एक घंटा देरी से खुर्जा जंक्शन पर पहुंची।

    ट्रेनों के लेट चलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने दूसरी ट्रेनों के सहारे अपना सफर पूरा किया, तो कई ने ट्रेनों की लेटलतीफी के चलते अपनी यात्रा स्थगित कर दी।