दबंग IPS की कोशिश से बुजुर्ग महिला का सालों का इंतजार हुआ खत्म, मुस्कुराहट देख सोशल मीडिया ने भी किया सैल्यूट

बुलंदशहर, ऑनलाइन डेस्‍क। यूपी के बुलंदशहर में 70 वर्षीय नूरजहां के लिए बिजली अभी भी एक सपने के जैसा था। आईपीएस अधि‍कारी Anukriti Sharma नूरजहां की ज‍िंदगी में उम्मीद की वो क‍िरण बनकर आईं, जि‍सने उनके जीवन में उजाला भर द‍िया। आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा की मदद से अंधेरे में रह रहीं नूरजहां को बिजली का कनेक्शन मिल गया। खुद आईपीएस ने ही उनके बिजली कनेक्शन का भुगतान भी किया। इसका वीड‍ि‍यो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है।

बुलंदशहर की रहने वाली नूरजहां के घर आज भी बि‍जली कनेक्‍शन नहीं था। वह खुद ब‍िजली कनेक्‍शन लेने में सक्षम भी नहीं थीं। सालों से अंधेरे में गुजर-बसर कर रही थीं। महिला आईपीएस और बुलंदशहर की सहायक पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत एक बैठक की। बैठक में 70 वर्षीय नूरजहां भी मौजूद थीं। नूरजहां ने मह‍िला आईपीएस को अपनी समस्‍या बताते हुए कहा क‍ि उनके घर में बिजली नहीं है। नूरजहां ब‍िजली कनेक्शन ले पाने में सक्षम नहीं थीं। इसकी वजह से वह छोटी सी कोठरी में अंधेरे में रहने को मजबूर थीं।

आईपीएस अनुकृति शर्मा ने नूरजहां की फरि‍याद सुनी और 26 जून को अगौता थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी में स्‍थि‍त उनके घर पहुंच गईं। अनुकृति ने बिजली विभाग के अधि‍कार‍ियों को नूरजहां के घर बुलाया और अपने सामने ही बिजली का कनेक्शन द‍िलवाया।

आईपीएस अनुकृति शर्मा ने अपने ट्व‍िटर हैंडल पर इसका वीड‍ियो भी शेयर क‍िया है। इस वीड‍ियो में अनुकृति शर्मा अन्य पुलिस वालों के साथ नूरजहां के घर में मौजूद हैं। कमरे में एक बल्ब टंगा रहता है, तभी आईपीएस अनुकृति शर्मा नूरजहां से कहती हैं कि बल्ब की तरफ देखो, घर में भी बिजली आने वाली है। तभी बल्ब जल जाता है और मह‍िला के घर में बिजली आ जाती है। बल्ब जलते ही नूरजहां का चेहरा में खि‍ल उठता है। वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। नूरजहां भी खुशी में आईपीएस की पीठ थपथपाने लगती हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

बुलंदशहर पुल‍िस के ऑफि‍शि‍यल ट्व‍िटर हैंडल पर वीड‍ियो शेयर कर ल‍िखा गया, 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा वृद्ध महिला के घर बिजली कनेक्शन कराया गया।

आईपीएस अनुकृति शर्मा ने वीड‍ियो और फोटोज शेयर करते हुए ल‍िखा, मेरी ज‍िंदगी के ल‍िए स्‍वदेश पल, नूरजहां चाची के घर में ब‍िजली का कनेक्‍शन म‍िलना सचमुच उनके जीवन में रोशनी लाने जैसा है। उनके चेहरे पर मुस्‍कुराहट बेहद संतुष्टिदायक थी। सपोर्ट के ल‍िए एसएचओ जीतेंद्र जी और पूरी टीम को धन्‍यवाद।

Swades moment of my life 🌸😊 Getting electricity connection to Noorjahan aunty's house literally felt lyk bringing light into her life. The smile on her face ws immensely satisfying.Thank u SHO Jitendra ji & the entire team 4 all da support 😊#uppcares @Uppolice @bulandshahrpol pic.twitter.com/3crLAeh1xv— Anukriti Sharma, IPS 🇮🇳 (@ipsanukriti14) June 26, 2023