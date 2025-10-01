Language
    कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर नईफ अंसारी की चाकुओं से गोदकर हत्या, फुफेरी बहन को भगाकर लाया था

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर नईफ अंसारी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वह अपनी फुफेरी बहन से शादी करने आया था। नईफ गैंगस्टर एक्ट में भी नामजद था और उस पर छह मुकदमे दर्ज थे। वह अपनी फुफेरी बहन के साथ फोटो खिंचवाने स्टूडियो पहुंचा था तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। फुफेरी बहन से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी गेट के सामने स्टूडियो में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोनों यहां फोटो खिंचवाने आए थे। महिला समेत आरोपितों ने युवती के सामने ही वारदात को अंजाम दिया। मृतक की मां ने मुकदमा दर्ज कराया है।

    मां ने दर्ज कराया मुकदमा

    हिस्ट्रीशीटर 24 वर्षीय नईफ अंसारी गैंगस्टर एक्ट में भी नामजद है। उसपर छह मुकदमे दर्ज थे। नईफ के पिता आसिफ की मौत के बाद उसकी मां ने आबिद से दूसरा निकाह किया था। दो वर्ष से नईफ का आबिद की 23 वर्षीय भांजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्वजन निकाह को तैयार नहीं थे। कुछ दिन पूर्व दोनों घर से भाग गए।

    फुफेरी बहन से शादी करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की स्टूडियो में हत्या

    मंगलवार दोपहर 3:20 बजे प्रेमी युगल कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी गेट के पास वर्मा स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचा। स्टूडियो संचालक एसके वर्मा ने बताया कि एक महिला और तीन युवक चाकू लेकर दुकान में घुसे और बिना कुछ बोले नईफ को पकड़कर चाकू से उसके गले व सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लोगों को आता देख आरोपित बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

    भगाकर ले गए फुफेरी बहन से शादी करने आया था कचहरी

    नईफ को पहले ग्लोबल अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिह राठौर का कहना है कि सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। मामला दर्ज कर युवती से पूछताछ की गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश किया जाएगा। 