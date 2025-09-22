Language
    जीएसटी दरों में कटौती के बाद त्योहारी सीजन में मार्केट में आई रौनक, वाहन खरीददारों की बढ़ी भीड़

    By prashant Gaud Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:45 AM (IST)

    केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें घटाने से वाहनों और घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। नवरात्र से दीपोत्सव तक बुकिंग बढ़ी है खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। कारों की बुकिंग में भारी उछाल आया है जिससे कारोबारियों में खुशी है। मारुति ने भी कीमतें कम की हैं। कुछ स्थानों पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। शोरूम संचालक होर्डिंग लगाकर जानकारी दे रहे हैं।

    त्योहारी सीजन में बढ़ा बुकिंग का आंकड़ा, कार खरीदने को 250 तैयार

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जीएसटी दर घटने से वाहनों से लेकर घरेलू सामान तक सस्ते हो गए हैं। सरकार के इस कदम से ग्राहकों को काफी फायदा मिला है। मांग बढ़ने से बाजार में भी उछाल देखा जा रहा है। नवरात्र से दीपोत्सव तक बुकिंग का आंकड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गया है। कार खरीदने को तैयार होने वालों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है। इससे ओटोमोबाइल कारोबार में करोड़ों रुपये का इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

    दरअसल, केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। नवरात्र से जीएसटी की मात्र दो दरें लागू की गई है। इससे छोटी गाड़ियों, घरेलू सामान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स घटा दिया है। ज्यादातर सामान पांच प्रतिशत जीएसटी के स्लैब में रखे गए हैं। जबकि मोटरसाइकिल एवं कार से जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत की गई है। इस प्रकार चीजें सस्ती हो गई है और बाजार में उछाल आ गया है।

    आम आदमी अधिक खरीदारी कर रहे और बिक्री बढ़ने से व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। कार एवं मोटर साइकिल की बुकिंग कराई जा रही है। बुकिंग कराने वालों में कुछ लोग नवरात्र में तो कुछ दशहरा पर तो लोग पंचदिवसीय दीपोत्सव के दौरान अपने वाहन की डिलीवरी लेंगे। उसी के अनुसार कार एवं मोटरसाइकिल शोरूम पर तैयारी की गई है।

    गत वर्ष की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत बढ़ी बुकिंग

    एसके यूनिवर्स ऑटोमोबाइल के संचालक विनीत चड्ढ़ा के अनुसार केंद्र सरकार की घोषणा के बाद लोगों ने जीएसटी दर कम होने का इंतजार किया और इस बीच काफी कम बुकिंग हुई। नवरात्र से जीएसटी दर कम होने के साथ मारुति कंपनी ने भी अपनी कीमतों को कम कर दिया है। इसका बुकिंग पर काफी असर पड़ा है।

    ग्राहकों ने नवरात्र से लेकर दीपोत्सव के लिए बंपर बुकिंग कराई हैं। अभी तक लगभग 250 बुकिंग हाे चुकी हैं। इनमें छोटी से बड़ी गाड़ी शामिल हैं। इस प्रकार त्योहारी सीजन के आंकड़ों को गत वर्ष से तुलना करें तो इस वर्ष बुंकिंग का आंकड़ा 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा है। इससे सेल बढ़ने से कारोबार को फायदा हुआ है।

    कुछ स्थानों पर असमंजस की स्थिति भी बनी

    दो पहिया वाहनों के शोरूम पर भी बुकिंग बढ़ी है। शोरूम पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन में वाहनों की खरीदारी बढ़ती है। जीएसटी दर घटने का सीधा असर देखा जा रहा है। कीमत कम होने से डिमांड बढ़ गई है। पहले जिस मोटर साइकिल की कीमत एक लाख रुपये से अधिक थी अब उसकी दाम अब एक लाख रुपये से कम हो गए है।

    वहीं, जिले के विभिन्न स्थानों पर दो पहिया शोरूम संचालकों का कहना है कि अभी लोगों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। लोग फोन ताे कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी की घटी दरें लागू होने के बाद इसका असर देखना चाहते हैं और इसका अभी इंतजार कर रहे हैं।

    होर्डिंग लगाकर कीमत कम होने की दे रहे जानकारी

    कार एवं मोटरसाइकिल शोरूम संचालक ग्राहकों को लुभा भी रहे हैं। जीएसटी दर घटने के बाद वाहन की कीमत के होर्डिंग तक उन्होंने लगा दिए हैं, ताकि ग्राहकों को वाहन की कीमत कम होने की जानकारी मिल सके और वह खरीदारी को कदम बढ़ा सके।

    दो स्लैब (5 व 18 प्रतिशत) वाली जीएसटी से राेजमर्रा की वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं। इससे ग्राहकों और व्यापारियों को काफी राहत मिली है। अर्थ व्यवस्था को भी इससे रफ्तार मिलेगी। करोड़ों रुपये का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। ओटोमोबाइल कारोबार में भी इजाफा होने का अनुमान है। - मुकुल शर्मा, सीए