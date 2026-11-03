Ganga Expressway पर नीलगाय के सामने आने से अनियंत्रित होकर खाई में पलटी EO की गाड़ी

संवाद सहयोगी, स्याना (बुलंदशहर)। गंगा-एक्सप्रेसवे पर बदायूं के निकट मार्ग पर नीलगाय आने से नगर पालिका स्याना के अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। गनीमत रही की गाड़ी में सवार अधिशासी अधिकारी सहित चालक बाल-बाल बच गए।

अधिशासी अधिकारी ने बताया कि वह सोमवार को नगर निवासी चालक कमल के साथ स्कार्पियो गाड़ी में सवार होकर सुल्तानपुर न्यायालय में जा रहे थे। उसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे पर बदायूं के निकट मार्ग पर गाड़ी के सामने अचानक नीलगाय आ गई।