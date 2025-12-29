एक ही मकान का दो बार बैनामा, पूर्व सैनिक से 13.50 लाख रुपये की ठगी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अहार क्षेत्र के ग्राम चरौरा में जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक पूर्व सैनिक को विश्वास में लेकर उस संपत्ति का बैनामा कर दिया, जिसे वे पहले ही किसी और को बेच चुके थे। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और उनके बैंक खाते सीज करने की गुहार लगाई है।

ग्राम चरौरा निवासी एक पूर्व सैनिक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बताया हिया कि गांव के ही सोनू और पवन पुत्र किशनपाल ने उन्हें अपने गाटा संख्या 264 में स्थित आवासीय मकान को बेचने का प्रस्ताव दिया था। उनकी बातों पर भरोसा कर पीड़ित ने 29 अक्टूबर 2025 को उक्त मकान का बैनामा अपने नाम पंजीकृत करा लिया।

इस सौदे के एवज में पीड़ित ने कुल 13 लाख 50 हजार रुपये चुकाए। इसमें से नौ लाख रुपये बैंक चेक के माध्यम से सोनू के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि चार लाख 50 हजार रुपये नकद दिए गए। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित मकान पर कब्जा लेने पहुंचे।