    Bulandshahr News: पॉलिसी से मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने की 12.62 लाख की ठगी

    By Jagmohan Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    बुलंदशहर में साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति को पॉलिसी के नाम पर मुनाफा देने का वादा करके 12.62 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अहार थाना क्षेत्र के गांव सिहालीनगर निवासी एक ग्रामीण से साइबर ठगों ने 12 लाख 62 हजार रुपये की ठगी कर ली है। साइबर ठगों ने पॉलिसी में मुनाफा कमाने का झांसा देकर यह ठगी की है। साइबर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    गांव सिहालीनगर निवासी अंकुर सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता के पास एक पॉलिसी थी। सितंबर 2025 को उसके पिता के मोबाइल पर एक अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को पॉलिसी से संबंधित कंपनी का अधिकारी बताया।

    फोन कर्ता ने 20 हजार रुपये का मुनाफा कराने का झांसा दिया। फोन करने वाले आरोपित ने बताया कि उनकी पॉलिसी की किस्त टूट गई थी, लेकिन अब उनकी कंपनी द्वारा पूरे मुनाफे के साथ रकम दी जा रही है। आरोपित ने उनसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो और एक फार्म भरकर ई-मेल पर मांगा।

    इसके बाद आरोपित ने इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए 22 हजार 830 रुपये की फीस जमा करने के लिए कहा गया। विश्वास में आकर उन्होंने अलग-अलग तारीखों में 37 हजार 500 रुपये, 52 हजार 300 रुपये, 46 हजार 228 रुपये, 65 हजार 850 रुपये, 84 हजार 391 रुपये, 55 हजार 295 रुपये, 70 हजार 870 रुपये, 20 हजार रुपये, 51 हजार 756 रुपये, एक लाख रुपये, 91 हजार 888 रुपये, 34 हजार 539 रुपये, 95 हजार रुपये, 95 हजार 100 रुपये, 84 हजार 218 रुपये, 87 हजार 200 रुपये, 30 हजार 96 रुपये, 90 हजार रुपये और 47 हजार 500 रुपये ट्रांसफर करा लिए।

    इस तरह कुल 12.62 लाख रुपये ट्रांसफर कराए हैं और अभी भी 80 हजार रुपये ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी में जाकर बातचीत की तो उनको ठगी का पता चला। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर टीम जांच कर रही है।

