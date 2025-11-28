Bulandshahr News: पॉलिसी से मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने की 12.62 लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अहार थाना क्षेत्र के गांव सिहालीनगर निवासी एक ग्रामीण से साइबर ठगों ने 12 लाख 62 हजार रुपये की ठगी कर ली है। साइबर ठगों ने पॉलिसी में मुनाफा कमाने का झांसा देकर यह ठगी की है। साइबर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

गांव सिहालीनगर निवासी अंकुर सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता के पास एक पॉलिसी थी। सितंबर 2025 को उसके पिता के मोबाइल पर एक अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को पॉलिसी से संबंधित कंपनी का अधिकारी बताया।

फोन कर्ता ने 20 हजार रुपये का मुनाफा कराने का झांसा दिया। फोन करने वाले आरोपित ने बताया कि उनकी पॉलिसी की किस्त टूट गई थी, लेकिन अब उनकी कंपनी द्वारा पूरे मुनाफे के साथ रकम दी जा रही है। आरोपित ने उनसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो और एक फार्म भरकर ई-मेल पर मांगा।

इसके बाद आरोपित ने इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए 22 हजार 830 रुपये की फीस जमा करने के लिए कहा गया। विश्वास में आकर उन्होंने अलग-अलग तारीखों में 37 हजार 500 रुपये, 52 हजार 300 रुपये, 46 हजार 228 रुपये, 65 हजार 850 रुपये, 84 हजार 391 रुपये, 55 हजार 295 रुपये, 70 हजार 870 रुपये, 20 हजार रुपये, 51 हजार 756 रुपये, एक लाख रुपये, 91 हजार 888 रुपये, 34 हजार 539 रुपये, 95 हजार रुपये, 95 हजार 100 रुपये, 84 हजार 218 रुपये, 87 हजार 200 रुपये, 30 हजार 96 रुपये, 90 हजार रुपये और 47 हजार 500 रुपये ट्रांसफर करा लिए।