    बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, घर आए पिता से मिलने के लिए दौड़ रहे मासूम की सीढ़ियों से गिरकर मौत

    By Sunder Singh Rana Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    बुलंदशहर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक बच्चा अपने पिता को घर देखकर उनसे मिलने के लिए दौड़ते समय सीढ़ियों से गिर गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

    वरुण का फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण बुलंदशहर। ऊंचागांव क्षेत्र के गांव कमालपुर में पांच वर्षीय मासूम मकान की छत पर खेल रहा था। इसी बीच बाइक से लौटे पिता के आने की खुशी में मकान छत से सीढ़ियों पर मासूम तेजी से उतरने लगा, इसी बीच संतुलन खोने से मासूम गिर गया और उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया।

    थाना नरसेना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी विपिन राणा ने कुछ दिन पूर्व नए मकान का निर्माण कराया था। मंगलवार को विपिन किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। शाम को उनका पांच वर्षीय पुत्र वरुण मकान की छत पर खेल रहा था। इसी बीच बाइक से विपिन वापस मकान पर लौटे।

    इस पर बाइक की आवाज सुनकर वरुण ने खेलना बंद कर दिया और पिता से मिलने की खुशी में तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगा। सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं लगी होने के कारण वरुण का संतुलन बिगड़ गया और छत से नीचे आंगन में जा गिरा।

    गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। स्वजन उपचार के लिए लेकर मासूम वरुण को अमरपुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय वरुण ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया।