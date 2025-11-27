बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, घर आए पिता से मिलने के लिए दौड़ रहे मासूम की सीढ़ियों से गिरकर मौत

संवाद सूत्र, जागरण बुलंदशहर। ऊंचागांव क्षेत्र के गांव कमालपुर में पांच वर्षीय मासूम मकान की छत पर खेल रहा था। इसी बीच बाइक से लौटे पिता के आने की खुशी में मकान छत से सीढ़ियों पर मासूम तेजी से उतरने लगा, इसी बीच संतुलन खोने से मासूम गिर गया और उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना नरसेना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी विपिन राणा ने कुछ दिन पूर्व नए मकान का निर्माण कराया था। मंगलवार को विपिन किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। शाम को उनका पांच वर्षीय पुत्र वरुण मकान की छत पर खेल रहा था। इसी बीच बाइक से विपिन वापस मकान पर लौटे।

इस पर बाइक की आवाज सुनकर वरुण ने खेलना बंद कर दिया और पिता से मिलने की खुशी में तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगा। सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं लगी होने के कारण वरुण का संतुलन बिगड़ गया और छत से नीचे आंगन में जा गिरा।