पति की प्रेमिका कर रही टार्चर, मुकदमें में फंसाने की दे रही धमकी... बचाव की गुहार
बुलंदशहर के ऊंचागांव की एक विवाहिता ने अपने पति की प्रेमिका से बचाव की गुहार लगाई है। विवाहिता का आरोप है कि प्रेमिका उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने अपने पति को उसकी प्रेमिका से बचाने की गुहार लगाई है। आरोप है कि पति की प्रेमिका सास-ससुर और पीड़िता को विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। विवाहिता ने पति की प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि पीड़िता का विवाह जुलाई 2024 में युवक के साथ हुआ था। पीड़िता का नौ माह की एक बेटा भी है। पड़ोस की ही एक महिला ने उसके पति को प्रेम जाल में फंसा रखा है। ससुराल वालों द्वारा शादी में दिए गए गहने भी आरोपित महिला ने हड़प लिए हैं। आरोप है कि महिला ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठी शिकायत कर डरा धमका कर पांच लाख रुपये लेकर फैसला किया था।
बीते एक माह से आरोपित महिला फोन पर उसे टॉर्चर कर रही है। पीड़िता के पति को उससे अलग करने और तलाक दिलवाने की धमकी दे रही है। जब पीड़िता ने आरोपिता को अपने पति से दूर रहने को कहा तो आरोपित महिला ने फिर से झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। करीब एक सप्ताह पहले महिला उसके पति को लेकर फरार हो गई। फोन पर मैसेज कर तलाक कराने की धमकी दे रही है। थाना प्रभारी वीरपाल सिंह ने कहा कि विवाहिता की तहरीर मिल गई है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।