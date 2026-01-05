पाइप और लोहे की सपोर्ट के बीच दबकर वेल्डर की मौत, मिट्टी की ढांग गिरने के बाद खिसक गई थी पाइप

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अरनिया के गंगावली गांव के निकट पानी की बड़ी पाइप और लोहे की सपोर्ट के बीच में दबकर वेल्डर की मौत हो गई। करीब साढ़े तीन घंटे बाद उसके शव को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया। उधर सूचना पर पहुंचे स्वजन ने कार्रवाई की मांग की और मौके पर डटे रहे।



क्षेत्र के सुरजावली गांव निवासी संतोष पुत्र वीर सिंह ने बताया कि गांव के निकट पानी की पाइपलाइन के लिए खोदाई का कार्य चल रहा है। यह पाइपलाइन पहासू के पलराझाल से मथुरा के लिए डाली जा रही है। जिसके जरिए मथुरा में पानी की सप्लाई का कार्य होना है। जहां उनके भाई 24 वर्षीय मुनेश निजी ठेकेदार के तहत वेल्डिंग का कार्य करते थे।

वहीं, अन्य लोग भी वहां कार्य करते थे। रविवार को भी वह निर्माणधीन पाइपलाइन स्थल पर गए। जहां दो पाइपों को जोड़ने के लिए वह खोदाई किए गड्ढे में वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। दोपहर करीब डेढ़ बजे कार्य करने के दौरान अचानक सामने की तरफ से मिट्टी की ढांग ढहकर नीचे गिर गई, जिससे पाइप मुनेश की तरफ खिसक गया।

जब तक वह अपना बचाव कर पाता, तब तक वह पाइप और पीछे मिट्टी को रोकने के लिए लगाए गए लोहे की सपोर्ट के बीच में दब गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य मजूदरों ने देखा, तो वह मौके पर तरफ दौड़ पड़े। स्वजन का कहना है कि घटना के बाद ठेकेदार व आपरेटर मौके से भाग निकले।

इसके बाद मुनेश के दबने की जानकारी मजदूरों ने स्वजन समेत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से पाइप को हटाते हुए शव को बाहर निकाला। उधर स्वजन ने घटना स्थल पर ही शव को रखकर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया।

सीओ शोभित कुमार, अरनिया थाना प्रभारी रितेश कुमार ने स्वजन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह डटे रहे और शाम तक डटे रहे। सीओ ने बताया कि मिट्टी की ढांग गिरने से पाइप खिसक गई और पाइप व लाेहे की सपोर्ट के बीच में दबने से वेल्डिंग का कार्य कर रहे मजदूर की मौत हुई है। स्वजन की तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।