बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद: पहले इत्मीनान से छलकाए जाम फिर हजारों रुपए का सामान कर दिया पार

संवाद सूत्र, जागरण बुलंदशहर। चोरों ने मेरठ-बंदायू हाइवे स्थित एक स्कूल में चोरी की घटना को इत्मीनान से अंजाम दिया। चोरों ने पहले स्कूल के परिसर में शराब पी। शराब पीने के बाद चोरों ने ताले तोड़कर स्कूल में से हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। स्कूल में से गिलास, शराब के पाउस व एक चश्मा मिला है।

थाना सलेमपुर अंतर्गत मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे स्थित गांव चितसोन के शहीद मेजर ललित प्रकाश उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार की रात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी करके ले गए।

पुलिस से बेखौफ चोरों ने इत्मीनान से पहले स्कूल परिसर में बैठकर शराब पी। उसके बाद कमरों के ताले तोड़कर उसमें रखे दो गैस सिलेंडर, इनवर्टर, बैटरी एवं खेल का सामान, एलईडी बल्ब आदि सामान चोरी कर ले गए।

शराब पीने के बाद बदमाश गिलास, शराब के पाउच एवं एक चश्मा मौके पर छोड़कर चले गए। मंगलवार सुबह स्टाफ के लोग जब स्कूल पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे मिले, सामान अस्त-व्यस्त मिला और सामान नदारद मिला।

प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश गौतम की ओर से पुलिस को हजारों का सामान चोरी किए जाने की तहरीर दी गई है। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़कर जल्द ही मामले का राजफाश कर दिया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।