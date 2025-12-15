Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुलंदशहर के 'सट्टा किंग' त्रिलोकी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, 10.74 लाख की धनराशि जब्त

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    बुलंदशहर में 'सट्टा किंग' त्रिलोकी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने त्रिलोकी की 10.74 लाख रुपये की धनराशि जब्त की है। आरोपी के विरुद्ध ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली पुलिस ने सट्टा-जुआ किंग एवं हिस्ट्रीशीटर कुख्यात की 10.74 लाख रुपये की धनराशि जब्त की है। पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया।

    एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय मुहल्ला देवीपुरा प्रथम निवासी त्रिलोकचन्द उर्फ त्रिलोकी एक कुख्यात जुआ एवं सट्टा माफिया है। वह थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्रशीटर अपराधी भी है।

    उसके विरुद्ध जनपद बुलंदशहर में जुआ, मादक पदार्थ तस्करी और गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगीन धाराओं में कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि त्रिलोकी ने बुलंदशहर में जुआ अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित अपराधों को कारित करके अवैध रूप से बड़ी धनराशि अर्जित की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवैध कमाई को उसने छिपाने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों के खातों में जमा कर रखा था। विवेचना के दौरान पुलिस ने जुआ माफिया त्रिलोकी के विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सोंपी थी।

    पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए, डीएम ने गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया। जिसके बाद अब त्रिलोकचन्द उर्फ त्रिलोकी के विभिन्न बैंक खातों में जमा 10,16,261.73 की धनराशि को जब्त कर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई से माफियाओं में अफरा-तफरी का माहौल है।

    यह भी पढ़ें- RRB परीक्षा के लिए मुरादाबाद से देहरादून के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन, ये होंगे स्टॉपेज