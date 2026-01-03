बुलंदशहर में नए साल के जश्न के दौरान आठ करोड़ की शराब पी गए शौकीन

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए लोग लगभग आठ करोड़ की शराब पी गए। शराब के शौकीन 31 दिसंबर को 4.75 करोड़ और एक जनवरी को 3.16 करोड़ रुपये की शराब पी गए। सबसे अधिक 31 दिसंबर की रात को शराब पी गई।

जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिलेभर में 423 शराब-वीयर एवं भांग की दुकानें हैं। इनमें से 168 कंपोजिट दुकानें, 237 देशी शराब, आठ माडल शाप और दस भांग की दुकानें हैं। 30 दिसंबर से शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर की रात सबसे अधिक शराब की बिक्री हुई। एक दिन में पौने पांच करोड़ रुपये की शराब बिक्री और एक जनवरी को 3.16 करोड़ रुपये की शराब बिकी है। नए साल के मौके पर शौकीनों के खूब जाम से जाम टकराए।

शराब पीकर झगड़ा कर रहे दंपती को कार ने टक्कर मारी, पति की मौत संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। शुक्रवार की देर रात करीब डेढ़ बजे कोतवाली क्षेत्र स्थित टीचर्स कालोनी के पास सड़क पर आपस में झगड़ा कर रहे दंपती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को कस्बा स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने 35 वर्षीय मोनू पुत्र ओमी को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी पत्नी आशा का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

एसआइ ऋषभ देओल ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को पीड़ित स्वजन को सौंप दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। जांच में पता चला कि शाम के समय से ही दोनों पति पत्नी मुख्य मार्ग पर शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान दोनों किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए।