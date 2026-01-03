Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बुलंदशहर में नए साल के जश्न के दौरान आठ करोड़ की शराब पी गए शौकीन

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:55 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर में नव वर्ष के जश्न के दौरान लगभग आठ करोड़ रुपये की शराब पी गई, जिसमें 31 दिसंबर को 4.75 करोड़ और 1 जनवरी को 3.16 करोड़ की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए लोग लगभग आठ करोड़ की शराब पी गए। शराब के शौकीन 31 दिसंबर को 4.75 करोड़ और एक जनवरी को 3.16 करोड़ रुपये की शराब पी गए। सबसे अधिक 31 दिसंबर की रात को शराब पी गई।

    जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिलेभर में 423 शराब-वीयर एवं भांग की दुकानें हैं। इनमें से 168 कंपोजिट दुकानें, 237 देशी शराब, आठ माडल शाप और दस भांग की दुकानें हैं। 30 दिसंबर से शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर की रात सबसे अधिक शराब की बिक्री हुई। एक दिन में पौने पांच करोड़ रुपये की शराब बिक्री और एक जनवरी को 3.16 करोड़ रुपये की शराब बिकी है। नए साल के मौके पर शौकीनों के खूब जाम से जाम टकराए।

     शराब पीकर झगड़ा कर रहे दंपती को कार ने टक्कर मारी, पति की मौत

    संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। शुक्रवार की देर रात करीब डेढ़ बजे कोतवाली क्षेत्र स्थित टीचर्स कालोनी के पास सड़क पर आपस में झगड़ा कर रहे दंपती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को कस्बा स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने 35 वर्षीय मोनू पुत्र ओमी को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी पत्नी आशा का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
    एसआइ ऋषभ देओल ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को पीड़ित स्वजन को सौंप दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। जांच में पता चला कि शाम के समय से ही दोनों पति पत्नी मुख्य मार्ग पर शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान दोनों किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। 

    गैंग्स्टर में वांछित चल आरोपित गिरफ्तार

    बुलंदशहर। गुलावठी पुलिस ने गैंग्स्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया पकड़ा गया आरोपित सरजू पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी गांव भटौना थाना गुलावठी हैं, जिसे भटौना गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित पर पूर्व में छह मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि वह गैंग्स्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था।