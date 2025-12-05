Bulandshahr News: शहर की 6 सड़कों की बदलेगी सूरत, शासन से मिली मंजूरी
बुलंदशहर शहर की छह सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। शासन ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए 6.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। 3.91 करोड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने बदहाल संपर्क मार्गो की सेहत सुधारने के लिए नवनिर्माण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। 6.31 करोड़ रुपये से छह संपर्क मार्गों का नवनिर्माण कराया जाएगा।
संपर्क मार्गों के नवनिर्माण से ग्रामीणों को सहूलियत होगी। विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही नवनिर्माण का कार्य शुरू करा देगा। लोक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे से लेकर संपर्क मार्गों की दशा सुधारने के लिए गंभीरता से जुटा है।
शासन ने जनपद में सात संपर्क मार्गों के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पिछले दिनों ने लोक निर्माण विभाग ने संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजे थे। शासन ने छह संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए 6.31 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान कर 3.91 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।
इन संपर्क मार्गों की स्थिति बदहाल थी। वाहन तो छोड़िए इनसे राहगीरों के लिए पैदल निकलना भी मुश्किल था। विभाग छह संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करा जल्द ही नवनिर्माण का कार्य शुरू करा देगा। नवनिर्माण होने के बाद ग्रामीणों को सहुलियत होने के साथ ही वाहनों को भी रफ्तार मिलेगी।
इन संपर्क मार्गों का होगा नवनिर्माण
- महेपा से रोनी-सलौनी रेलवे हाल्ट मार्ग
- बड़ौदा से जाहिदपुर संपर्क मार्ग
- पोटा कबूलपुर से बंगौली होते हुए सिंभावली संपर्क मार्ग
- बुलंदशहर-स्याना-गढ़ स्टेट हाइवे से रामगढ़ संपर्क मार्ग
- जीराजपुर से मानपुर तक रजवाहा पटरी संपर्क मार्ग
जिले में बदहाल संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के एस्टीमेट शासन को भेजे थे। शासन ने अभी छह संपर्क मार्गो के नवनिर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर 391 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नवनिर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
राहुल शर्मा, एक्सईएन प्रांतीय खंड
