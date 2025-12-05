Bulandshahr News: शहर की 6 सड़कों की बदलेगी सूरत, शासन से मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने बदहाल संपर्क मार्गो की सेहत सुधारने के लिए नवनिर्माण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। 6.31 करोड़ रुपये से छह संपर्क मार्गों का नवनिर्माण कराया जाएगा। संपर्क मार्गों के नवनिर्माण से ग्रामीणों को सहूलियत होगी। विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही नवनिर्माण का कार्य शुरू करा देगा। लोक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे से लेकर संपर्क मार्गों की दशा सुधारने के लिए गंभीरता से जुटा है।

शासन ने जनपद में सात संपर्क मार्गों के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पिछले दिनों ने लोक निर्माण विभाग ने संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजे थे। शासन ने छह संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए 6.31 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान कर 3.91 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।

इन संपर्क मार्गों की स्थिति बदहाल थी। वाहन तो छोड़िए इनसे राहगीरों के लिए पैदल निकलना भी मुश्किल था। विभाग छह संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करा जल्द ही नवनिर्माण का कार्य शुरू करा देगा। नवनिर्माण होने के बाद ग्रामीणों को सहुलियत होने के साथ ही वाहनों को भी रफ्तार मिलेगी।



इन संपर्क मार्गों का होगा नवनिर्माण