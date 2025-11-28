Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulandshahr: प्रदूषण के साथ सड़कों पर उड़ रही धूल ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सेहत के लिए हानिकारक बनी शहर की हवा

    By Prashant Gaud Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    बुलंदशहर में प्रदूषण और सड़कों पर उड़ती धूल से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर की हवा जहरीली हो गई है, जिससे सांस लेने में लोगों को दिक्कत और कई बीमारियां हो रही हैं। सांस के साथ जहरीले कण शरीर में पहुंच रहे हैं। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बुलंदशहर चांदपुर रोड पर वाहनों से उड़ती धूल।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को एक्यूआई में दस अंकों की गिरावट हुई। सीपीसीबी की रिपोर्ट में 269 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण की इस स्थिति में भी पुराने मरीजों के साथ सामान्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली के बाद से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच रहा है। अब दो दिनों से इसमें गिरावट हो रही है, लेकिन हवा की सेहत में अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर धूल उड़ रही है। निर्माण कार्य भी जारी हैं। वाहन भी धुआं छोड़ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां भी प्रदूषण फैला रहीं हैं।

    हवा जहरीली होने के कारण लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। नमी बढ़ने के कारण सुबह-शाम प्रदूषण के जहरीले कण निचली सतह पर जम हो रहे हैं। सांस के साथ जहरीले कण शरीर में पहुंच रहे हैं। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    गुरुवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में एक्यूआई 269 के साथ ओरेंज जोन में दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को एक्यूआई 279 था। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोग परेशान रहे। चिकित्सकों का कहना है कि बिना मास्क घर से बाहर न निकलें। प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतें।

    यह भी पढ़ें- 30 नवंबर तक ई-केवाईसी करा लें राशन कार्ड धारक, वरना नहीं मिलेगा अगले माह का राशन