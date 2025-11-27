Bulandshahr News: शहर के इन इलाकों के लोगों को आज उठानी होगी परेशानी, 6 घंटे विद्युत सप्लाई रहेगी बाधित
बुलंदशहर में आज बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर के कुछ क्षेत्रों में रखरखाव के कारण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे बिजली काटी जाएगी। विद्युत विभाग ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है और जल्द ही आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण बुलंदशहर। एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि तहसील बिजली उपकेंद्र से पोषित देवी मंदिर फीडर दो भागों में विभाजित करने का कार्य होने के कारण गुरुवार की सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी।
बिजली आपूर्ति बाधित रहने से एसडीएम कोर्ट, नई व पुरानी तहसील, बड़ा बाजार, वैघवाड़ा, चौधरीवाड़ा, बड़ा बाजार, ज्ञानलोक कॉलोनी, जमाईपुरा, होली मेला, हाईवे, जेवर रोड बस स्टैंड, गद्दीवाड़ा, सरावगीवाड़ा, भटपुरा, टीचर्स कॉलोनी, जीटी रोड, पक्का बाग, सिरोंधन रोड, नगर पालिका, छासियावाड़ा, भाटियावाड़ा, रामपुरा, सराय झाझन, देवी मंदिर गेट, खत्रीवाड़ा, खुर्जा रोड, हनुमान चौक आदि स्थानों पर विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।