बुलंदशहर में पूरे साल कहर बनकर टूटी पुलिस, 15 बदमाशों की 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त
पुलिस ने पिछले साल बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 92 मुठभेड़ों में 152 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और दो कुख्यात इनामी ढेर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पुलिस ने बीतें वर्ष अपराधियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस और बदमाशों की पूरे साल में 92 मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस 152 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
इसके अलावा अपराध कर लोगों में भय का आतंक व्याप्त कर 15 बदमाशों द्वारा कमाई गई 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
जिलेभर में बीतें वर्ष पुलिस और बदमाशों को खूब आमने-सामने हुआ है। अभिलेखों के अनुसार पुलिस और बदमाशों की 92 बार मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस 152 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
इसके अलावा कोतवाली देहात पुलिस मेरठ निवासी कुख्यात 50 हजार के इनामी जुबेर उर्फ आजाद उर्फ पीटर और जहांगीराबाद पुलिस एसटीएफ के सहयोग से एक लाख के इनामी कुख्यात बागपत निवासी विनोद गड़रिया को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है।
पुलिस ने बदमाशों की आर्थिक कमर भी तोड़ी है। हत्या, लूट, चोरी एवं धोखधड़ी सहित अन्य अपराध कर लोगों में भय का आतंक व्याप्त कर एकत्र की कई संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने 15 बदमाशों की 2.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
इन बदमाशों की की संपत्ति जब्त
- अहमदगढ़ पुलिस ने सगीर पुत्र सब्बीर निवासी गांव चिटटा थाना सलेमपुर द्वारा चोरी व धोखाधड़ी कर एकत्र की 23.52 लाख की संपत्ति 16 जनवरी 2025 को जब्त की।
- खुर्जा नगर पुलिस ने सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मुहल्ला शेखपैन खुर्जा नगर द्वारा लूटपाट एकत्र की 12.47 लाख की संपत्ति दस फरवरी 2025 को जब्त की।
- कोतवाली नगर पुलिस ने सुधीर गोयल पुत्र स्वर्गीय कूष्ण कुमार निवासी मुहल्ला राधिका एक्केवल द्वारा धोखाधड़ी कर एकत्र की 3.50 लाख की संपत्ति दो मई 2025 को जब्त की।
- नरसेना पुलिस ने पुष्पेन्द्र पुत्र दीनदयाल निवासी गांव ढकरौली थाना खानपुर द्वारा सटेबाजी कर एकत्र की 93.23 लाख की संपत्ति दो मई 2025 को जब्त की।
- सिकंदराबाद पुलिस ने प्रताप पुत्र राजेंद्र निवासी दौराऊ डिबाई द्वारा धोखाधड़ी कर एकत्र की 13 लाख की संपत्ति को छह जून 2025 को जब्त किया।
- सिकंदराबाद पुलिस ने महीप उर्फ महीफ पुत्र शिवकुमार निवासी गांव अतराडा थाना खरखौदा द्वारा धोखाधड़ी कर एकत्र की 2.65 लाख की संपत्ति को 16 जून 2025 को जब्त किया।
- पहासू पुलिस ने सुबोध कुमार पुत्र हरीशचंद निवासी आवास विकास बुलंदशहर द्वारा भ्रूण जांच कर एकत्र की 50.36 लाख की संपत्ति 21 जुलाई 2025 को जब्त की।
- खुर्जा नगर पुलिस ने आरिफ पुत्र यामीन निवासी मुहल्ला शेखपैन खुर्जा द्वारा गौकशी एवं चोरी कर एकत्र की 21.99 लाख की संपत्ति 21 अगस्त 2025 को जब्त की।
- अहमदगढ़ पुलिस ने विकास पुत्र कल्लूपुरी निवासी गांव रंगपुर थाना सलेमपुर द्वारा चोरी कर एकत्र की 70 लाख की संपत्ति को 16 अक्टूबर 2025 को जब्त की।
- गुलावठी पुलिस ने साजिद पुत्र इकरामुद्दीन निवासी गांव भमरा गुलावठी द्वारा लूट एवं चोरी कर एकत्र की 42 लाख की संपत्ति को 26 नवंबर 2025 को जब्त किया।
- कोतवाली नगर पुलिस ने त्रिलाेक चंद पुत्र बीघा सिंह निवासी देवीपुरा प्रथम कोतवाली नगर सट्टेबाजी से एकत्र की 10.16 लाख की संपत्ति तीन दिसंबर 2025 को जब्त की।
- जहांगीरपुर पुलिस ने आमिर पुत्र तसलीम निवासी मुहल्ला इकबाल नगर हापुड़ द्वारा चोरी कर एकत्र की 63 हजार की संपत्ति तीन दिसंबर 2025 को जब्त की।
- जहांगीरपुर पुलिस ने दानिश पुत्र फकरुद्दीन निवासी मुहल्ला सराय अल्लो खुर्जा नगर द्वारा लूट कर एकत्र की 6.50 लाख की संपत्ति तीन दिसंबर 2025 को जब्त की।
- जहांगीरपुर पुलिस ने तौसिफ पुत्र बली मोहम्मद निवासी मुहल्ला सराय अल्लो खुजा नगर द्वारा लूट कर एकत्र की 12 हजार रुपये की संपत्ति तीन दिसंबर 2025 को जत्ब की।
- जहांगीरपुर पुलिस ने आसिफ पुत्र अहसान निवासी मुहल्ला सराय अल्लो खुर्जा नगर द्वारा लूट कर एकत्र की 72 हजार रुपये की संपत्ति तीन दिसंबर 2025 को जब्त की।
बीतें सालभर पुलिस और बदमाशों का खूब आमना-सामना हुआ। पुलिस द्वारा 92 मुठभेड़ में 152 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अलावा 15 बदमाशों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई करते 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा दो बदमाशों को भी ढेर किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।