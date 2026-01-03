बुलंदशहर में पूरे साल कहर बनकर टूटी पुलिस, 15 बदमाशों की 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पुलिस ने बीतें वर्ष अपराधियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस और बदमाशों की पूरे साल में 92 मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस 152 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

इसके अलावा अपराध कर लोगों में भय का आतंक व्याप्त कर 15 बदमाशों द्वारा कमाई गई 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। जिलेभर में बीतें वर्ष पुलिस और बदमाशों को खूब आमने-सामने हुआ है। अभिलेखों के अनुसार पुलिस और बदमाशों की 92 बार मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस 152 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके अलावा कोतवाली देहात पुलिस मेरठ निवासी कुख्यात 50 हजार के इनामी जुबेर उर्फ आजाद उर्फ पीटर और जहांगीराबाद पुलिस एसटीएफ के सहयोग से एक लाख के इनामी कुख्यात बागपत निवासी विनोद गड़रिया को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है।

पुलिस ने बदमाशों की आर्थिक कमर भी तोड़ी है। हत्या, लूट, चोरी एवं धोखधड़ी सहित अन्य अपराध कर लोगों में भय का आतंक व्याप्त कर एकत्र की कई संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने 15 बदमाशों की 2.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।