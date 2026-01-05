पुलिस ने लौटाई खुशी! चोरी हुए मोबाइल फोन पाकर खिल उठे चेहरे, 38 लाख रुपये रही कुल कीमत
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला पुलिस ने चोरी एवं गुम हुए 151 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 38 लाख रुपये बताई जाती है। पुलिस ने दिसंबर माह में विशेष अभियान चलाकर मोबाइलों को बरामद किया है। पुलिस ने सीईआइआर पोर्टल पर मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते मोबाइल बरामद किए हैं।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिलेभर में पुलिस द्वारा गुम अर्थात खोए मोबाइल फोन को बरामद करने के अभियान को प्रभावी रुप से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज गुमशुदगी की शिकायतों को आधार बनाते हुए तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना तंत्र का बेहतरीन उपयोग किया।
इसी के चलते दिसंबर माह में खोए मोबाइल को ट्रैक कर सफलतापूर्वक बरामद किया जा सका है। इन मोबाइलों की बरामदगी से न केवल नागरिकों का व्यक्तिगत नुकसान टला है, बल्कि इनके दुरुपयोग की संभावनाओं पर भी प्रभावी रोक लगी है।
सीईआईआर पोर्टल विशेष रूप से गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोनों की ट्रैकिंग और दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।
एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने दिसंबर माह में 151 मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप है। चोरी एवं खोया फोन पाकर मोबाइल मालिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुलिस के इस कार्य की सराहना की।
बरामद किए गए मोबाइल फोन का विवरण
|थाने व कोतवाली का नाम
|बरामद मोबाइल की संख्या
|कोतवाली नगर
|29
|कातवाली देहात
|04
|थाना औरंगाबाद
|07
|थाना अगौता
|05
|कोतवाली ककोड़
|03
|थाना गुलावठी
|05
|थाना चोला
|02
|कोतवाली स्याना
|02
|थाना नरसेना
|06
|थाना खानपुर
|04
|थाना बीबीनगर
|02
|कोतवाली खुर्जानगर
|18
|थाना खुर्जा देहात
|04
|थाना अरनिया
|03
|कोतवाली शिकारपुर
|07
|थाना पहासू
|02
|थाना अहमदगढ़
|02
|थाना सलेमपुर
|02
|कोतवाली अनूपशहर
|07
|कोतवाली जहांगीराबाद
|03
|थाना अहार
|05
|कोतवाली डिबाई
|12
|थाना छतारी
|04
|थाना नरौरा
|09
|थाना रामघाट
|04
