बुलंदशहर में गैंगरेप केस में रिश्वत लेने वाले दो दारोगा लाइन हाजिर, 22 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर
बुलंदशहर के खुर्जा में महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। एसएसपी ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में रिश्वतखोरी के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी देहात को जांच के आदेश दिए गए हैं और अन्य पुलिस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। यह कार्रवाई डीआईजी के निरीक्षण के बाद की गई है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा नगर पुलिस महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगाने में विफल है। डीआइजी के निरीक्षण के बाद खुर्जा पुलिस पर कार्रवाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है।
एसएसपी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना कोतवाली खुर्जा नगर के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक और दुष्कर्म पीड़िता के पति को थाने से छोड़ने की एवज में रिश्वत लेने एवं उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद एसपी देहात तेजवीर सिंह को जांच के निर्देश देकर दो दारोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया है।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नाथ शाही, प्रभारी चौकी बाग रिसालदार शुभम राठी, उप निरीक्षक इकराम अली को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
इसके अलावा निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह चौहान, निरीक्षक सुदेश कुमार को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खुर्जा नगर, पुलिस लाइन से नितिश भारद्वाज को एसएसआइ कोतवाली खुर्जा नगर, उप निरीक्षक संजीव त्यागी को थाना गुलावठी, उप निरीक्षक गुरुवचन सिंह को थाना कोतवाली खुर्जा नगर भेजा गया है।
उप निरीक्षक अनोखेलाल को थाना अगौता, उप निरीक्षक हवलदार सिंह को थाना अरनिया, उप निरीक्षक नीरज मलिक को थाना खुर्जा देहात, उप निरीक्षक महीपाल सिंह को थाना सलेमपुर, उप निरीक्षक अवनीश राणा को थाना नरौरा, उप निरीक्षक नीरज त्यागी को थाना शिकारपुर भेजा गया है।
उप निरीक्षक सौरव कुमार और सचिन कुमार को थाना कोतवाली सिकंदराबाद, उप निरीक्षक दल सिंह को थाना खानपुर, एसएसआइ खुर्जा नगर पिंकी कुमार को एसएसआइ थाना अगौता, एसएसआइ थाना अगौता दिनेश कुमार मलिक को थाना अहार, थाना कोतवाली देहात उप निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह नागर को साइबर थाना क्राइम, उपनिरीक्षक अमित कुमार को थाना छतारी से थाना स्याना और उप निरीक्षक विवेक कुमार को थाना पहासू से थाना कोतवाली देहात स्थानांतरित किया गया है।
