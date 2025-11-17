बुलंदशहर में गैंगरेप केस में रिश्वत लेने वाले दो दारोगा लाइन हाजिर, 22 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा नगर पुलिस महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगाने में विफल है। डीआइजी के निरीक्षण के बाद खुर्जा पुलिस पर कार्रवाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एसएसपी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना कोतवाली खुर्जा नगर के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक और दुष्कर्म पीड़िता के पति को थाने से छोड़ने की एवज में रिश्वत लेने एवं उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद एसपी देहात तेजवीर सिंह को जांच के निर्देश देकर दो दारोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नाथ शाही, प्रभारी चौकी बाग रिसालदार शुभम राठी, उप निरीक्षक इकराम अली को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह चौहान, निरीक्षक सुदेश कुमार को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खुर्जा नगर, पुलिस लाइन से नितिश भारद्वाज को एसएसआइ कोतवाली खुर्जा नगर, उप निरीक्षक संजीव त्यागी को थाना गुलावठी, उप निरीक्षक गुरुवचन सिंह को थाना कोतवाली खुर्जा नगर भेजा गया है।