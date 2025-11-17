किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी, कम मुआवजे पर सरकार को घेरा

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में पलवल-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के कम मुआवजे के विरोध में किसानों का धरना रविवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर रहीमपुर गांव में दिए जा रहे धरने को कांग्रेस जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने अपना समर्थन दिया।



नेत्रपाल अधाना ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा किसानों के साथ सरासर अन्याय है। सरकार तानाशाही पर उतारू है। प्रभावित किसानों को आठ करोड़ रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए।



अधाना ने कहा कि करोड़ों की जमीन का सरकार केवल 45 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। भाजपा सरकार अपनी मर्जी से उनकी जमीन के दाम निर्धारित कर रही है। जो कि किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।