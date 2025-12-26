Language
    सवा करोड़ रुपये की ठगी में बैंक प्रबंधक और बैंक मित्र समेत छह गिरफ्तार

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:15 AM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर में पीएनबी शाखा में सवा करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बैंक प्रबंधक, बैंक मित्र और उसके भाई समेत छह लोग गिरफ्तार हुए हैं। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पीएनबी की शाखा में हुई सवा करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस टीम ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक और बैंक मित्र, उसके भाई और दोस्त समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। बैंक मित्र ने 40 खातों से एफडी का पैसा अपने माता-पिता, भाई, ताऊ और तीन दोस्तों के खाते में ट्रांसफर कर ठगी की। बैंक मित्र पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित हैं।

    पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी अपराध नरेश कुमार ने बताया कि पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) की क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम शाखा की प्रबंधक पिंकी रानी ने इसी माह 11 दिसंबर को साइबर थाने पर तहरीर दी।

    शाखा प्रबंधक के मुताबिक कई खाताधारकों ने शिकायत की थी कि उनके खातों से उनकी जानकारी के बिना धनराशि गायब हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच शुरू की तो साइबर ठगी की परतें खुलती गईं। साइबर थाना पुलिस की टीम ने तकनीकी साक्ष्य को खंगाला तो पता चला कि मुहल्ला टांडा शिकारपुर रोड निवासी आकाश कुमार पुत्र विजय कुमार पीएनबी में वर्ष 2022 से बैंक मित्र के रूप में कार्य कर रहा था।

    बैंक मित्र शाखा के भीतर बैठकर ही ठगी करने में जुटा था। वह ग्राहकों को एफडी कराने का झांसा देता था, लेकिन असल में वह पैसा एफडी में जमा न होकर उसके निजी सिंडिकेट के खातों में जा रहा था। बैंक मित्र ने 40 खातेधारों से एफडी करने का पैसा अपने सगे भाई अनिकेत कुमार के साथ ही तीन दोस्तों के खाते में ट्रांसफर किया।

    तीन दोस्तों में कोतवाली देहात के गांव हीरापुर निवासी सचिन कुमार पुत्र हुक्म सिंह, शहर के आवास-विकास द्वितीय निवासी रोचित कुमार पुत्र भगवती प्रसाद और आवास-विकास द्वितीय एलआइजी-290 निवासी निर्भय सिंह मालयम के खाते में ट्रांसफर किया।

    ठगी के इस मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक यमुना पुरम निवासी अजय कुमार पासवान पुत्र रंजीत कुमार पासवान की पूरी संलिप्तता मिली। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने मुख्य आरोपित बैंक मित्र आकाश कुमार, तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय कुमार पासवान, बैंक मित्र के भाई अनिकेत, दोस्त सचिन कुमार, रोचित कुमार और निर्भय सिंह मालयम को गिरफ्तार कर लिया है।

    बैंक अधिकारियों की यूजर आइडी का करता था दुरुपयोग

    बैंक मित्र आकाश ने पूछताछ में बताया कि वह बैंक अधिकारियों की आइडी का उपयोग कर बिना किसी वाउचर या चेक के ग्राहकों के खातों से पैसे डेबिट कर देता था। ठगी के इस धन का एक हिस्सा वह शाखा प्रबंधक अजय पासवान को कमीशन के रूप में नकद देता था।

    ट्रांजेक्शन की एंट्री में चालाकी से एफडीआर- ट्रांसफर लिख देता था। ताकी किसी को शक न हो। बैंक मित्र ने बैंक बिल्डिंग के किराए और बिजली बिल के सरकारी पैसे को हड़प लिया। आरोपितों के पास से एक लैपटाप, बायोमैट्रिक डिवाइस, पासबुक प्रिंटर, 14 रबर स्टाम्प, 22 फर्जी छपी हुई एफडी, सात चेक बुक और बड़ी संख्या में जमा पर्चियां बरामद की हैं।