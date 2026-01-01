Language
    23 लाख रुपये हड़पने के मामले में बैंक कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:35 AM (IST)

     Bulandshahr News: बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक के एक कर्मचारी पर लोन के नाम पर 23 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ित अजय गुप्ता ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बैंक कर्मी पर लोन के नाम पर 23 लाख रुपये से अधिक की नकदी हड़पने का आरोप है। एसएसपी के आदेश पर साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

    स्थानीय मुहल्ला देवीपुरा प्रथम निवासी अजय गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार ने साइबर थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह पिछले 12 माह से जीवनगीत कालोनी में रह रहा है। उनका पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में खाता है। उक्त शाखा में दिसंबर 2024 को उन्होंने एवं उनके पार्टनर अनुज वर्मा ने 40 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था।

    इस पर बैंक में काम करने वाले युवक आकाश एवं बैंक मैनेजर अजय पासवान द्वारा 15 खाली बाउचर पर लोन की सिक्योरिटी के लिए हस्ताक्षर कराए गए थे। लोन पास कराने के नाम पर एक लाख रुपये भी ले लिए गए। इसके बाद उनका 40 लाख रुपये का लोन पास हो गया। बीते दिनों उन्हें पता चला कि बैंक में कुछ खाताधारकों के साथ गड़बड़ी हुई है, जिस पर उनके द्वारा बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाई गई। तब उन्हें पता चला कि उनके खातों से कुल 23.68 लाख रुपये कट गए हैं।

    स्टेटमेंट में एफडी ट्रांसफर लिखा हुआ है। बैंक शाखा की तत्कालीन महिला मैनेजर द्वारा बताया गया कि उनके खाते में कोई एफडी नहीं बनी है। एफडी के नाम से जो रुपया कटा है, उसे कई अन्य खातों में भेजा गया है। पीड़ित के अनुसार उसके द्वारा उस वक्त के मैनेजर अजय पासवान से फोन पर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बैंक में जाकर पता करने की बात कही गई।

    एसएसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज

    अपर पुलिस अधीक्षक अपराध नरेश कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।