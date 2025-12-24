साहब मैं जिंदा हूं ! ' मृत दर्शाकर ढाई साल से बंद करा दी है मेरी पेंशन', बुलंदशहर में अधिकारियों से बोली पीड़िता
Bulandshahr News : बुलंदशहर में एक वृद्धा को मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई। महिला को बिना किसी सूचना के पेंशन मिलना बंद हो गया, जिससे वह परेशान ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। वृद्धा को मृत दर्शाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। काफी चक्कर लगाने के बाद वृद्धा व स्वजन को जानकारी हुई, तो उन्होंने अधिकारियों से वृद्धा के जिंदा होने की बात कहीं और पेंशन को शुरू करने की गुहार लगाई है।
खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी सतपाल ने बताया कि उनकी 70 वर्षीय वृद्ध मां कमलेश उर्फ कमला देवी पत्नी स्वर्गीय सतपाल की वृद्धा पेंशन आती थी। करीब ढ़ाई वर्ष पहले उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। कुछ माह तो उन्होंने पेंशन आने इंतजार किया, लेकिन अन्य वृद्धाओं की पेंशन तो आ गई, लेकिन माता की पेंशन नहीं आई। जिस पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका।
काफी बार अधिकारियों से चक्कर लगाने के बाद भी पेंशन नहीं आने का कारण पता नहीं चल सका। जिसके बाद विगत सोमवार को वह बुलंदशहर विकास भवन पहुंच गए। जहां उन्होंने पेंशन की जानकारी ली, तो पता चला कि सत्यापन जांच के समय 31 मई 2023 को तैयार की रिपोर्ट में उनकी माता को मृत दर्शा दिया गया। जिस कारण पेंशन आनी बंद हो गई है।
जिसके बाद उन्होंने अपनी माता के जीवित होने की बात अधिकारियों को बताई और फिर से जांच कराते हुए पेंशन चालू करने की मांग की है। उधर वृद्धा कमलेश का कहना है कि ढाई वर्ष पहले उनकी पेंशन आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। इस मामले में अरनिया ब्लाक के बीडीओ जसवंत सिंह ने बताया कि प्रकरण से समाज कल्याण के निदेशालय लखनऊ को अवगत कराया गया है। जनवरी में उन्हें पेंशन मिल जाएगी।
गन्ने के खेत में मिला अविकसित मानव भ्रूण
संवाद सूत्र, अहमदगढ़ (बुलंदशहर)। अहमदगढ़ के जंगल स्थित गन्ने के खेत में अविकसित मानव भ्रूण मिला है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
बुधवार सुबह दस बजे अहमदगढ़ निवासी रोहित चौधरी जंगल गए थे। वहां जंगल में गन्ने के खेत में पन्नी में लिपटा अविकसित मानव भ्रूण पड़ा देखा। जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि मानव भ्रूण करीब चार माह का प्रतीत होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।