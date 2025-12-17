UP News: मधुमक्खियों के हमले में 47 छात्र, सात टीचर और चार रसोइया घायल, स्कूल कैंपस में मिड-डे मील खा रहे थे बच्चे  

संवाद सूत्र, जागरण, दानपुर (बुलंदशहर)। दानपुर ब्लाक के दानगढ़ गांव में संविलियन विद्यालय के परिसर में मिड डे मील खा रहे विद्यार्थियों पर पेड़ पर बने छत्ते से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के डंक से सात शिक्षक, चार रसोइया व 47 विद्यार्थी घायल हो गए। मधुमक्खियों के छत्ते पर किसी असामाजिक तत्वों के पत्थर फेंकने का आरोप है।

ब्लाक के दानगढ़ गांव में संविलियन विद्यालय में 174 विद्यार्थी पढ़ते है। विद्यालय के परिसर में पेड़ पौधे लगे है। एक पेड़ पर एक सप्ताह पूर्व मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया लिया। बुधवार की दोपहर 12 बजे विद्यालय के परिसर में विद्यार्थी मिड डे मील कर रहे थे। इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व ने बाहर से विद्यालय परिसर में पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंक दिया।

इससे मधुमक्खियों ने भोजन कर रहे विद्यार्थियों पर हमला बोल दिया। हमले में 47 छात्र को मधुमक्खियों ने बुरी तरह काट लिया। हमले में खाना परोसने वाले चार रसोइया रानी देवी, संजनी देवी, गीता देवी व विमलेश देवी और प्रधानाध्यापक रुप सिंह, शिक्षक अरविंद कुमार, रविन्द्र कुमार, प्रमोद राठी, मनोज कुमार, ममता चौहान, पुष्पलता समेत सात शिक्षकों को भी घायल कर दिया।

घायल को उपचार के लिए दानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। यहां से उपचार के बाद स्वजन विद्यार्थियों को अपने साथ घर ले गए। प्रधानाध्यापक रूपसिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में स्थित 20 फीट लंबे पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ता पेड़ के ऊपरी हिस्से में पत्तों की बीच था, जो दिखाई नहीं दिया। मधुमक्खियों के हमले की जानकारी होने पर जैसे तैसे आग जलाकर धुआं किया। धुंआ होने के बाद मधुमक्खियां भाग गई। पूरी घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को हटवा दिया गया है।