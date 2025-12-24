Language
    व्यापारी को फेसबुक पर महिला से दोस्ती पड़ी बहुत महंगी, ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर दस लाख ठगे

    By Deepak Banshal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    Bulandshahr News: बुलंदशहर में एक व्यापारी को फेसबुक पर महिला से दोस्ती करना भारी पड़ा। महिला ने व्यापारी को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर 10.85 लाख रुपये ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो - ठगों ने फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बना दोस्ती की

    - पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई

    संवाद सहयोगी, जागरण, गुलावठी (बुलंदशहर)। साइबर ठगों ने फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बना व्यापारी से दोस्ती कर ली। बाद में उसे आनलाइन कमाई कराने का झांसा देकर उससे 10.85 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई है।

    मुहल्ला श्यौदत्त निवासी कुलदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व.राधेश्याम अग्रवाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखाया है कि एक महिला के नाम की आईडी से फेसबुक पर उसे एक फ्रैंड रिक्वेस्ट आई। व्यापारी ने फ्रैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद महिला के नाम से बनाई गई आईडी व वाटसएप पर चेटिंग शुरू होने लगी। चेटिंग के दौरान महिला ने बताया कि उसका वास्तविक नाम दिव्या है और वह बंगलौर की एक कंपनी में नौकरी करती है।

    उसके पास आनलाइन कमाई करने का एक पोर्टल है, जिस पर अगर वह भी काम करते हैं, तो उसको भी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। व्यापारी उसकी बातों में आ गया और महिला ने बताया कि उसने जिस कंपनी का पोर्टल उसे दिया, उसका नाम ओनून कंपनी था। 23 अक्टूबर 2025 को जब व्यापारी ने पहली बार लागिंग किया तो उसे एक आईडी प्राप्त हुई। उक्त आईडी पर लागिंन करने के बाद ही उसके साथ करीब 10 लाख 85 हजार रुपये का फ्राड हुआ।

    जिसमें उस महिला ने उससे अलग-अलग खातों में ये रकम आरटीजीएस, एनइएफटी व बैंक ट्रांसफर के माध्यम से डलवाई। जब कमाई नहीं हुई तो उसे ठगी का अहसास हुआ और उसने घटना की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई है। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि साइबर थाने की पुलिस टीम मामले की जांच में लगी हुई है।