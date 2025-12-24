व्यापारी को फेसबुक पर महिला से दोस्ती पड़ी बहुत महंगी, ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर दस लाख ठगे

संवाद सहयोगी, जागरण, गुलावठी (बुलंदशहर)। साइबर ठगों ने फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बना व्यापारी से दोस्ती कर ली। बाद में उसे आनलाइन कमाई कराने का झांसा देकर उससे 10.85 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई है।

मुहल्ला श्यौदत्त निवासी कुलदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व.राधेश्याम अग्रवाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखाया है कि एक महिला के नाम की आईडी से फेसबुक पर उसे एक फ्रैंड रिक्वेस्ट आई। व्यापारी ने फ्रैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद महिला के नाम से बनाई गई आईडी व वाटसएप पर चेटिंग शुरू होने लगी। चेटिंग के दौरान महिला ने बताया कि उसका वास्तविक नाम दिव्या है और वह बंगलौर की एक कंपनी में नौकरी करती है।

उसके पास आनलाइन कमाई करने का एक पोर्टल है, जिस पर अगर वह भी काम करते हैं, तो उसको भी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। व्यापारी उसकी बातों में आ गया और महिला ने बताया कि उसने जिस कंपनी का पोर्टल उसे दिया, उसका नाम ओनून कंपनी था। 23 अक्टूबर 2025 को जब व्यापारी ने पहली बार लागिंग किया तो उसे एक आईडी प्राप्त हुई। उक्त आईडी पर लागिंन करने के बाद ही उसके साथ करीब 10 लाख 85 हजार रुपये का फ्राड हुआ।