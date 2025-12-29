एक मकान दो बार बेचा, दोबारा पूर्व सैनिक को धोखा देकर किया गया 13.50 लाख में बैनामा, बुलंदशहर पुलिस ने की कार्रवाई

संवाद सूत्र, जागरण, बुलंदशहर। अहार क्षेत्र के ग्राम चरौरा में मकान की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक पूर्व सैनिक को विश्वास में लेकर मकान का बैनामा कर दिया, जबकि मकान को वो पहले भी किसी दूसरे को बेच चुके थे। पूर्व सैनिक ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम चरौरा निवासी एक पूर्व सैनिक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बताया कि गांव के ही सोनू और पवन ने उन्हें मकान को बेचने का प्रस्ताव दिया था। उनकी बातों पर भरोसा कर उसने इसी साल 29 अक्टूबर को मकान का बैनामा अपने नाम करा लिया। इस सौदे के एवज में पीड़ित ने कुल 13 लाख 50 हजार रुपये चुकाए। इसमें से नौ लाख रुपये बैंक चेक के माध्यम से सोनू के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि चार लाख 50 हजार रुपये नकद दिए गए।

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित मकान पर कब्जा लेने पहुंचे। वहां उन्हें जानकारी मिली कि सोनू ने इसी जमीन का बैनामा नौ जनवरी 2025 को करा दिया था। पहले ही संपत्ति बेच देने के बावजूद आरोपितों ने तथ्यों को छुपाया और पूर्व सैनिक से लाखों रुपये वसूल लिए।