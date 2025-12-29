एक मकान दो बार बेचा, दोबारा पूर्व सैनिक को धोखा देकर किया गया 13.50 लाख में बैनामा, बुलंदशहर पुलिस ने की कार्रवाई
Bulandshahr News : बुलंदशहर के अहार क्षेत्र के चरौरा गांव में एक पूर्व सैनिक धोखाधड़ी का शिकार हो गए। जब वे मकान पर कब्जा लेने पहुंचे तो उन्हें पता चल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, बुलंदशहर। अहार क्षेत्र के ग्राम चरौरा में मकान की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक पूर्व सैनिक को विश्वास में लेकर मकान का बैनामा कर दिया, जबकि मकान को वो पहले भी किसी दूसरे को बेच चुके थे। पूर्व सैनिक ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
ग्राम चरौरा निवासी एक पूर्व सैनिक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बताया कि गांव के ही सोनू और पवन ने उन्हें मकान को बेचने का प्रस्ताव दिया था। उनकी बातों पर भरोसा कर उसने इसी साल 29 अक्टूबर को मकान का बैनामा अपने नाम करा लिया। इस सौदे के एवज में पीड़ित ने कुल 13 लाख 50 हजार रुपये चुकाए। इसमें से नौ लाख रुपये बैंक चेक के माध्यम से सोनू के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि चार लाख 50 हजार रुपये नकद दिए गए।
धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित मकान पर कब्जा लेने पहुंचे। वहां उन्हें जानकारी मिली कि सोनू ने इसी जमीन का बैनामा नौ जनवरी 2025 को करा दिया था। पहले ही संपत्ति बेच देने के बावजूद आरोपितों ने तथ्यों को छुपाया और पूर्व सैनिक से लाखों रुपये वसूल लिए।
थाना प्रभारी भुवनेश कुमार सिंह ने बताया कि सोनू व पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप, पति सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज
संवाद सूत्र, जागरण, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। थाना अनूपशहर क्षेत्र के गांव तोरई बच्चीखेड़ा निवासी प्रकाश ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेखा की शादी इसी साल 10 फरवरी को थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव अमरगढ़ निवासी शिवम के साथ की थी। शादी में लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन 10 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते आ रहे थे।
रविवार की रात रेखा की तबीयत खराब होने की सूचना मायके वालों को दी गई। मायका पक्ष के लोग जब रात में उसके घर पहुंचे तो घर में रेखा मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी जहांगीराबाद संजय कुमार ने बताया कि विवाहिता के पिता की तहरीर पर पति शिवम, सुसर मुरली, सास कुंती, देवरा सचिन, ननंद पूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
