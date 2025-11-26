Bulandshahr News: जिले में चलेंगी 3 नई रोडवेज बसें, इस क्षेत्र के लोगों को होगा फायदा

संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा (बुलंदशहर)। पहासू से छतारी और वापसी में दिल्ली तक तीन रोडवेज बसों का संचालन होगा। जिससे छतारी और पहासू क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं उन्हें सीधे दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस भी मिल सकेंगी।

छतारी और पहासू के लोग पिछले काफी समय से सीधे दिल्ली रोडवेज बसों का संचालन किए जाने की मांग करते हुए आ रहे थे। जिससे दिल्ली तक उनका आवागमन आसान हो सके और समय की बचत भी हो पाए। लोगों की मांग पर परिवहन निगम के अधिकारियों ने इस रूट पर सर्वे कराया और यात्रियों की संख्या के संबंध में भी जानकारी जुटाई।

फिलहाल वर्तमान में सुबह सात बजे एक बस खुर्जा से पहासू-छतारी के लिए रवाना होती है, जबकि इस रूट पर आवागमन अधिक रहता है। जिसको ध्यान में रखते हुए अब तीन अन्य रोडवेज बसों का संचालन किए जाने का निर्णय विभागीय अधिकारियों ने लिया है।