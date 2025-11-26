Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulandshahr News: जिले में चलेंगी 3 नई रोडवेज बसें, इस क्षेत्र के लोगों को होगा फायदा

    By Anuj Solnki Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    बुलंदशहर जिले में तीन नई रोडवेज बसें शुरू होने जा रही हैं। इस पहल से स्थानीय लोगों को यात्रा में सुविधा होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई बसें विभिन्न मार्गों पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा (बुलंदशहर)। पहासू से छतारी और वापसी में दिल्ली तक तीन रोडवेज बसों का संचालन होगा। जिससे छतारी और पहासू क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं उन्हें सीधे दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस भी मिल सकेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छतारी और पहासू के लोग पिछले काफी समय से सीधे दिल्ली रोडवेज बसों का संचालन किए जाने की मांग करते हुए आ रहे थे। जिससे दिल्ली तक उनका आवागमन आसान हो सके और समय की बचत भी हो पाए। लोगों की मांग पर परिवहन निगम के अधिकारियों ने इस रूट पर सर्वे कराया और यात्रियों की संख्या के संबंध में भी जानकारी जुटाई।

    फिलहाल वर्तमान में सुबह सात बजे एक बस खुर्जा से पहासू-छतारी के लिए रवाना होती है, जबकि इस रूट पर आवागमन अधिक रहता है। जिसको ध्यान में रखते हुए अब तीन अन्य रोडवेज बसों का संचालन किए जाने का निर्णय विभागीय अधिकारियों ने लिया है।

    खुर्जा रोडवेज डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने खुर्जा से पहासू होते हुए छतारी के लिए तीन रोडवेज बसों का संचालन किया जाना है। यह बस छतारी पहुंचने के बाद वापसी में खुर्जा हाेते हुए सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगी। जिससे पहासू और छतारी क्षेत्र के लोगों को सीधे दिल्ली के लिए बस मिल सकेगी। जिससे उनकी राह आसान होने के साथ-साथ समय की बचत भी होगी।

    यह भी पढ़ें- Bulandshahr News: अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने की 26 लाख की ठगी