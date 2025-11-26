Bulandshahr News: अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने की 26 लाख की ठगी
बुलंदशहर में साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति को अधिक मुनाफे का लालच देकर 26 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दे रही है।
जागरण संवाददाता बुलंदशहर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देख एवं अधिक कमाने का लालच देकर शातिरों ने एक व्यक्ति से 26 लाख रुपये हड़प लिए हैं। पीड़ित ने एसपी अपराध को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।
कस्बा एवं कोतवाली सिकंदराबाद निवासी फिरोज अहमद ने एसपी अपराध को दी तहरीर में बताया है कि उसने फेसबुक एवं इस्टाग्राम पर एक जीत विन के उच्च रिटर्न का विज्ञापन दिखाकर टेलीग्राम आईडी से संपर्क किया। संपर्क करने वाले व्यक्ति ने वेबसाइट पर रुपये लगाकर अधिक मुनाफा कराने की बात कही।
जिसके बाद पीड़ित ने तीन से चार महीनों तक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से छोटे-छोटे निवेश कर छह से सात लाख रुपये कमाए। लालच में आकर पीड़ित ने अपनी बचत के साथ-साथ उधार लेकर और कर्ज उठाकर 26 लाख रुपये निवेश कर दिए।
कुछ समय बाद जब वह अपने रुपये निकालना चाहता था, तो उनके द्वारा प्रयोग की जा रही टेलीग्राम आईडी डिसेबल हो गई और रुपये वापस नहीं मिले। वर्तमान में पीड़ित पर लगभग 21 लाख रुपये का कर्ज है। पुलिस अधीक्षक अपराध नरेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
