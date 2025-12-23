कोर्ट ने कहा, ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का हक नहीं, मां-बेटी से दरिंदगी करने वाले पांच हैवानों को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बहुचर्चित हाईवे कांड के पांचों हैवानों को विशेष पाक्सो अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाते समय अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें जेल में रखना चाहिए।

नरेश, धर्मवीर, सुनील, जुबैर और साजिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 जुलाई 2016 की रात अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे (एनएच 91) स्थित दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट को अंजाम दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद पांचों को जेल भेज दिया गया। उनके चेहरे मुर्झाए हुए थे।

विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बताया कि शनिवार को विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने नरेश, धर्मवीर, सुनील, जुबेर और साजिद को दोषी करार दिया था। सोमवार को पांचों को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ 1.81-1.81 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

न्यायाधीश ने उक्त धनराशि में से आधी पीड़ित मां-बेटी को देने के भी आदेश दिए हैं। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए एक धब्बा हैं। इनका समाज से दूर रहना ही लाभकारी है। ऐसे राक्षसों को जेल में रखना चाहिए।

यह था मामला नोएडा में रह रहा परिवार 29 जुलाई 2016 की रात कार से शाहजहांपुर गमी में शामिल होने जा रहा था। कार में 14 वर्षीय किशोरी और उसकी मां सहित परिवार के छह लोग थे। कोतवाली देहात क्षेत्र में हाईवे पर दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास कार के सामने राड फेंककर रोक लिया गया था। इसके बाद सभी को खेत में ले जाकर बंधक बनाकर लूटपाट करने के बाद मां और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।