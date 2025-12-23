बुलंदशहर में हाईवे पर मां-बेटी से हैवानियत के मामले में कब क्या हुआ ? कोर्ट ने पांच दोषियों को सुनाई है उम्र कैद 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। हाईवे पर हुई हैवानियत सड़क से संसद तक गूंजी थी। मुकदमे में सीबीआइ ने 169 पेज की चार्जशीट पेश की गई और अदालत ने 127 पेज का फैसला सुनाया। चार्जशीट होने के बाद विशेष पाक्सो अदालत में लगभग साढ़े आठ साल तक मुकदमा चला। इसमें सात साल सात माह 25 दिन तक गवाही हुई। कोरोना काल में दो साल तक सुनवाई नहीं हो सकी थी।