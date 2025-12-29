बुलंदशहर में बड़ी घटना: पांच दुकानों में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जला

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पहासू मार्ग स्थित साइकिल समेत अन्य सामान की पांच दुकानों में अज्ञात कारण से आग लग गई। जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जल गया। स्थानीय लोगों समेत दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आर्थिक मदद किए जाने की गुहार लगाई है।

छतारी कस्बा निवासी मदनलाल सैनी ने बताया कि उनकी पहासू मार्ग पर नई साइकिल ब्रिकी की दुकान है। इनके बराबर में ही इरफान की बांस-बल्ली, भगवान स्वरूप की बाइक स्पेयर पार्ट्स, इकबाल की कबाड़े और गोविंद यादव की दुकान हैं। शनिवार रात करीब एक बजे पांचों दुकानों में आग लग गई।

आग की लपटों और धुंआ निकलता हुआ देखकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने दुकानों में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल कर्मियों को दी। जानकारी होने पर दुकानों के संचालक भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया।

साथ ही नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने भी दो पानी टैंकर वहां भिजवाए और कर्मियों ने भी आग पर पानी डालते हुए आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। इसके अलावा डिबाई से दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए।

उन्होंने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक दुकानों में रखा लाखें रुपये का सामान जल चुका था। दुकानदारों ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कर आर्थिक मदद कराए जाने की गुहार लगाई है।