बुलंदशहर में पूर्व फौजी के मकान पर चोरों का धावा, नकदी और गहने किए चोरी
बुलंदशहर के सूर्यनगर कॉलोनी में एक पूर्व फौजी के घर चोरी हो गई। चोर लाखों रुपये के गहने, 45 हजार रुपये नकद और अन्य कीमती सामान ले गए। पूर्व फौजी दिनेश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सर्दी और कोहरे का प्रकोप बढ़ते ही चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात चोरों ने पूर्व फौजी के मकान पर धावा बोल दिया। चोर मकान का तोला तोड़कर लाखों रुपये कीमत के गहने और नकदी व सामान चाेरी कर ले गए। रविवार को सहायक पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से बात कर नगर पुलिस को शीघ्र घटना का राजफाश करने के निर्देश दिए।
स्थानीय सूर्यनगर प्रथम कालोनी निवासी दिनेश सिंह पुत्र टीकम सिंह ने बताया कि वह मूलरूप से शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव सलेमपुर के रहने वाले हैं और 31 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना से सेवानिवृत हुए हैं। एक जनवरी को नववर्ष एवं सेवानिवृत होने के उपलक्ष में मकान का ताला लगाकर वह परिवार के साथ गांव सलेमपुर गए थे।
तीन दिसंबर को गांव से वापस आने पर मकान का ताला टूटा एवं सामान बिखरा देख उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। पीड़ित पूर्व फौजी ने बताया कि चोर मकान के अंदर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सात तोले सोने एवं दस तोले से अधिक चांदी के गहने और 45 हजार रुपये की नकदी व कीमती सामान चोरी कर ले गए।
रविवार को सहायक पुलिस अधीक्षक ऋजुल कुमार और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से घटना के संबंध की जानकारी ली। घटना के बाद से कालोनी वासियों में दहशत का माहौल है। वह अपनी एवं परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
सीसीटीवी की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी
घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास एवं मार्ग पर लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। वह जल्द ही आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास एवं मार्ग पर लगे सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश कर दिया जाएगा।
-ऋजुल कुमार, एएसपी सिटी
