बुलंदशहर में पूर्व विधायक के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, बाग की पैमाइश को लेकर हुई थी फायरिंग और पथराव, एक भाई घायल 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गांव नीमखेड़ा के पास मामन रोड पर जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। इसमें पूर्व विधायक हाजी अलीम के एक भतीजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। रात में बाग की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होना बताया जा रहा है। रविवार रात बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे 43 वर्षीय सूफियान और अकरम बाग की पैमाइश के लिए गए थे।

सूचना मिलने पर दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने रात के समय पैमाइश करने का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में विवाद इतना बढ़ा की मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ। इसमें सूफियान और अकरम दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने कई राउंड फायरिंग भी की।

पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई। यहां चिकित्सकों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया। घायल अकरम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। एसएसपी ने कई थानों की फोर्स एवं पीएसी को जिला अस्पताल में तैनात किया है।