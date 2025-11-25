बुलंदशहर में दहेज लोभियों की हैवानियत, 2 लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी न होने पर कर दी विवाहिता की हत्या

संवाद सूत्र, जागरण ऊंचागांव (बुलंदशहर)। जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव पीतमपुर में दहेज में दो लाख रुपए की नगदी और बाइक की मांग को लेकर विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता के भाई ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

जिला संभल के थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव छाबड़ा निवासी मोहन पुत्र राकेश ने तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बहन छाया की शादी 25 नवंबर 2024 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव पीतमपुर निवासी अंकित पुत्र अशोक के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। उसी दिन छाया की छोटी बहन की शादी भी अंकित के छोटे भाई अंकुर के साथ की गई थी।

जिसमें हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही छाया का पति अंकित और देवर अंकुर व जेठ सौरव जेठानी संगीता और सास इंदिरा दहेज में दो लाख रुपए की नगदी और बाइक की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न करने पर छाया का उत्पीड़न करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी और घर से भी निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी सामाजिक लोगों के कहने पर छाया को ससुराल भेज दिया।

रविवार की दोपहर बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर पति अंकित, देवर अंकुर और जेठ सौरभ, जेठानी संगीता के साथ मिलकर सास इंदिरा ने छाया के साथ मारपीट करते हुए दुपट्टा से फांसी लगाकर हत्या कर दी। जिसकी सूचना पाकर मौके पर स्वजन पहुंचे और घटना से पुलिस को अवगत कराया।