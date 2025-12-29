सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी में पहुंच रहे मरीज
बुलंदशहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही मरीजों का ब्लड प्रेशर (बीपी) बढ़ रहा है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रविवार को 26 मरीज बढ़े हुए बीपी की समस्या लेक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सर्दी बढ़ने के साथ मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। अचानक से बीपी बढ़ने से परेशान मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। रविवार को ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या लेकर इमरजेंसी में 26 मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने सर्दी से बचने और नियमित ब्लड प्रेशर की दवा लेने की सलाह दी।
कल्याण सिंह मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल के सीएमएस डा. प्रदीप राणा ने बताया कि ठंड की दस्तक के बीच लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल रही है। ओपीडी में तो लगातार मरीज आ रही रहे हैं। अब अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने से परेशान मरीज इमरजेंसी में भी पहुंच रहे हैं।
रविवार को इमरजेंसी में 26 मरीज बढ़े ब्लड प्रेशर की समस्या लेकर पहुंचे। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ऐसे भी आ रही हैं जिन्होंने मनमर्जी से ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ दी है। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के मरीज पहुंच रहे हैं।
सीएचसी और पीएचसी के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हाई बीपी के अलावा शुगर से भी पीड़ित मरीज भी पहुंच रहे हैं। मेडिकेयर फैमिली हास्पिटल के जरनल फिजीशियन डा. इमरान खान ने बताया कि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या आम है। खासकर उन लोगों में जो पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं।
ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह पर दबाव बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है।इसके लिए ठंड के मौसम में हाइड्रेटेड रहें। बीपी और शुगर की समय-समय पर जांच कराते रहें।
इस मौसम में सीने में दर्द या दिल की धड़कन तेज होने पर लापरवाही न बरतें, तुरंत ही डाक्टर से परामर्श लें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। एक्सरसाइज व टहलने के साथ संतुलित आहार जरूरी है।
