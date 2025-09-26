यूपी में आपकी फेवरेट सोनपापड़ी में घी नहीं, मिलाया जा रहा था ये खतरनाक सामान; फैक्ट्री सील

बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनूपशहर रोड पर एक सोनपापड़ी कारखाने पर छापा मारा। कारखाने में पिस्ता की जगह रंगीन पोहे का इस्तेमाल हो रहा था। टीम ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और 3100 सोनपापड़ी बॉक्स की बिक्री पर रोक लगा दी। बिना लाइसेंस के चल रहे कारखाने में मिलावटी सामग्री का उपयोग हो रहा था। दीपावली के मद्देनजर विभाग मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शहर के अनूपशहर रोड स्थित सोनपापड़ी कारखाना पर गुरुवार की रात छापेमारी की। टीम ने सोनपापड़ी बनाने में पिस्ता के स्थान पर रंगीन पोहा का प्रयोग पकड़ा। सोनपापड़ी और रंगीन पोहा के दो नमूना एकत्र कर सोनपापड़ी बनाने और पैकिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही पैक 3100 सोनपापड़ी के बाक्स की बिक्री भी रोक लगा दी है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि शहर अनूपशहर रोड स्थित गौरीशंकर लोहे वाली गली में एक कारखाना दीपावली त्योहार को लेकर बड़े पैमाने पर सोनपापड़ी बनाने की सूचना मिली थी। टीम ने सोनपापड़ी कारखाना पर उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई। मौके पर प्रेमनगर निवासी सचिन जैन पुत्र नरेश द्वारा कारखाना में बिना लाइसेंस के बड़े पैमाने पर सोनपापड़ी बनाने का काम चल रहा था। सोनपापड़ी बनाने में घी, बटर के स्थान पर रिफाइंड और वनस्पति और ड्राइफ्रूट के स्थान पर रंगीन पोहे का प्रयोग किया जा रहा था।

मौके पर 400 ग्राम के 1900 बाक्स व 800 ग्राम के 1200 बाक्स में सोनपापड़ी पैक थी। जिनकी कीमत 1,50,000 रुपये है। मौके पर सोनपापड़ी बनाने को 1500 किलोग्राम मैदा, 1500 किलोग्राम चीनी, 600 किलोग्राम वनस्पति, 1200 लीटर रिफाइंड पामोलीन आयल, 100 किलोग्राम ग्लूकोज, 40 किलोग्राम पोहा मिला। दुकान के लाइसेंस पर ही कारखाना संचालित हो रहा था।

सोनपापड़ी और रंगीन पोहा का नमूना लेकर सोनपापड़ी निर्माण और पैकिंग पर रोक लगा दी है। नमूना को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। सोनपापड़ी के 3100 बाक्स की बिक्री पर जांच रिपोर्ट आने तक रोक लगा दी है। साथ ही कारखाना का वैध लाइसेंस लेकर सोनपापड़ी निर्माण के निर्देश दिए।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सहायक आयुक्त ने बताया कि खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छापेमारी निरंतर जारी रहेगी। किसी को भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करने दी जाएगी।