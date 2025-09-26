यूपी के इस जिले में विभाग ने छापेमारी की तो मच गया हड़कंप, 34 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज

बुलंदशहर में ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाया। सब्जी मंडी प्रथम बिजलीघर क्षेत्र में 34 बिजली चोर पकड़े गए जिन पर एफआईआर दर्ज की गई और 33.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई प्रबंध निदेशक के निर्देश पर की गई जिसमें विजिलेंस टीम और पुलिस बल शामिल थे। विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई और 76 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम का नगरीय डिविजन में बिजली चोरी रोकने का सघन छापेमारी अभियान जारी है। शुक्रवार को टीम ने सब्जी मंडी प्रथम बिजलीघर क्षेत्र में छापेमारी कर 34 बिजली चोरो पर शिकंजा कसा। इन पर एफआइआर दर्ज कराकर 33.87 लाख रुपये अधिभार भी लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहरी क्षेत्र के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि प्रबंध निदेशक के निर्देश पर हाइलाइन लास वाले इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को सब्जी मंडी-प्रथम बिजलीघर के भूड़ फीडर से जुड़े विश्राम वाली गली, अल्लाहगढ़ी, बाल्मीकि बस्ती आदि क्षेत्रों में बिजलेंस टीम और पुलिस बल लेकर पहुंचे।