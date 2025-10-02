'रावण' का पटाखा लगा तीर महिला दर्शकों के बीच गिरा और हो गया धमाका, मची अफरातफरी

Bulandshahar News बुलंदशहर के गांव अमरगढ़ में रामलीला के दौरान श्रीराम और रावण के युद्ध के मंचन में रावण का अभिनय कर रहे कलाकार द्वारा छोड़ा गया पटाखा दर्शकों में गिरने से दो महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। गांव अमरगढ़ की रामलीला में श्रीराम व रावण के युद्ध की लीला का मंचन किया जा रहा था। इस दौरान पटाखे लगे तीरों से आसमान में आतिशबाजी की जा रही थी। युद्ध के दौरान रावण का अभिनय कर रहे कलाकार द्वारा छोड़ा गया पटाखा लगा तीर रामलीला देख रहे दर्शकों के बीच जा गिरा। जिस कारण दो महिलाएं तीर में लगे पटाखे में विस्फोट होने से घायल हो गईं। घायलों को पहले जहांगीराबाद और फिर बुलंदशहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पटाखा लगे तीरों को आसमान में छोड़कर हो रही थी आतिशबाजी थाना जहांगीराबाद के गांव अमरगढ़ में रामलीला में बुधवार रात श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया जा रहा था। युद्ध में पटाखा लगे तीरों को आसमान में छोड़कर आतिशबाजी की जा रही थी। राम के तीर छोड़ने के बाद जब रावण का अभिनय कर रहे कलाकार ने पटाखा लगा तीर छोड़ा तो रामलीला देखने आई महिला दर्शकों के बीच जा गिरा और तीर में धमाका हो गया। इससे रामलीला देख रही अमरगढ़ निवासी भगवान देई पत्नी रामजीलाल और बबीता पत्नी जयपाल आतिशबाजी की चपेट में आने से झुलस गईं।