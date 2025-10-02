Language
    नकली नोट छापने की चला रहे थे 'फैक्ट्री', दो आरोपित गिरफ्तार, बुलंदशहर पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश

    By Anuj Solnki Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये के नकली नोटों के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 100 और 200 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं जिन्हें वे आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। अब गिरोह के सरगना की तलाश जारी है।

    कोतवाली खुर्जा नगर में आरोपितों से जानकारी करते एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण. खुर्जा (बुलंदशहर) पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 100 रुपये के 705 और 200 रुपये के 400 नोट बरामद हुए हैं। नकली नोटों को वह आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते थे और दुकानों पर चलाते थे। पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

    एसपी देहात बुलंदशहर डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि खुर्जा कोतवाली की मिशन शक्ति की टीम समेत पुलिसकर्मी बुधवार रात को ढाकर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। गांव मुबारिकपुर की तरफ जाने वाले रजवाहे की पुलिया के पास बाइक सवार दो युवकों को पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया।

    पूछताछ में इन्होंने ने अपना नाम मुबीन पुत्र अल्लामेहर निवासी गांव सीकरा व अंकित पुत्र विजय निवासी गांव बिचौला थाना खुर्जा देहात बताया। इनके कब्जे से विगत माह गौतमबुद्धनगर क्षेत्र से चोरी हुई बाइक भी बरामद की गई। साथ ही 100 और 200 रुपये के नकली नोट मिले। साथ ही एक प्रिंटर, सफेद कागज बरामद किए गए। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उनके गिरोह का मास्टरमाइंड सुनील निवासी हसुनैपुर थाना सिकंदराबाद है। साथ ही मोहित निवासी सीकारा भी इसमें शामिल है। कोतवाली प्रभारी पंकज राय ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में मुबीन नौवीं पास है, जबकि अंकित बीए में पढ़ रहा है।

    सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि गिरोह के सरगना सुनील व उसके साथी मोहित की तलाश में पुलिस टीम लगी हैं। सीओ ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।