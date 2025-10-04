Language
    मासूम बेटी को मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा था मौत के घाट, शव नहर में फेंका, वारदात के कारण का पुलिस ने किया राजफाश

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर में बच्ची दिव्यांशी की हत्या उसकी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस जांच में पता चला कि महिला सीमा पति की मृत्यु के बाद प्रेमी यतेन्द्र के साथ रह रही थी। बच्ची को गोद लिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में बच्ची के हत्या आरोपित

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नरौरा नहर में एक अक्टूबर को एक बच्ची का शव मिला था। पुलिस ने मामले का राजफाश कर दिया है। उसकी हत्या मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। आरोप है कि प्रेमी गांव में अपने विरोधियों को फंसाना चाहता था। इसी के चलते बच्ची की हत्या कर गांव के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि एक अक्टूबर को नरौरा में नहर में साढ़े तीन वर्ष की बच्ची दिव्यांशी का शव मिला था। नरौरा थाने में विधवा महिला सीमा उर्फ लाली निवासी गढ़ीवाली थाना एवं कस्बा अहमदगढ़ ने पड़ोसी महिला ललतेश व चार अन्य लोग पर दिव्यांशी की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

    पुलिस जांच में नामजदगी गलत एवं मासूम बच्ची की मां सीमा उर्फ लाली और उसके प्रेमी यतेन्द्र उर्फ पिच्चू निवासी ग्राम अजीजाबाद थाना पहासू का नाम सामने आया। चार अक्टूबर को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सीमा के पति राकेश की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से वह यतेन्द्र उर्फ पिच्चू के साथ रह रही है। सीमा उर्फ लाली के तीन बेटे और साढ़े तीन साल की बच्ची थी। 

    तीनों पुत्र बड़े हैं। सीमा उर्फ लाली मजदूरी करने के लिए घर-घर जाती थी, जहां पर बच्ची उसे परेशान करती थी। इधर सीमा उर्फ लाली के प्रेमी यतेन्द्र का पड़ोसी महिला ललतेश के साथ विवाद चल रहा था। दोनों ने बच्ची की हत्या कर ललतेश को फंसाने की योजना बनाई और 30 सितंबर को दिव्यांशी की गला दबा हत्या कर शव नरौरा गंगनहर में फेंक दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

    अस्पताल से गोद ली थी मासूम 

    अपर पुलिस अधीक्षक देहात ने बताया कि अस्पताल से गोद ली मासूम बच्ची दिव्यांशी की उसी की मां सीमा उर्फ लाली ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। महिला के पति राकेश ने लगभग साढ़े तीन साल पहले दिव्यांशी को एक अस्पताल से गोद ली थी। दरअसल सीमा के पास तीन पुत्र हैं, पुत्री नहीं होने के कारण उसने अपने पति राकेश की सहमति पर बच्ची को गोद लिया था।