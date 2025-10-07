Language
    फोन पर धमकी के पांच मि‍नट बाद घर आ धमके दबंग, युवक पर क‍िया हमला, बचाने पहुंची मां की बेरहमी से हत्‍या

    By Vishal Dixit Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर के जाड़ौल गांव में एक दर्दनाक घटना हुई। कुछ लोगों ने घर में घुसकर युवक विजय पर हमला किया। बेटे को बचाने पहुंचीं मां उर्मिला देवी पर भी हमला बोल दि‍या इसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपि‍त को हिरासत में ले लिया।

    घर में घुसकर मां-बेटे को बेरहमी से पीटा, महिला की मौत (प्रतीकात्‍मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। छह लोगों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर जानलेवा हमला कर बेरहमी से पीटा। सिर में डंडा लगने से महिला की मौत हो गई। पुत्र ने छह आरोपितों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है। 

    खानपुर थाना क्षेत्र के गांव जाड़ौल निवासी 57 वर्षीय उर्मिला देवी रविवार की रात अपने बेटे विजय जाटव उर्फ बाबी के साथ घर पर थीं। विजय बुलंदशहर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संविदाकर्मी के पद पर कार्यरत है। रात 10 बजे गांव के ही युवक ने विजय को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। पांच मिनट बाद छह लोग बाइक से उनके घर पर पहुंचे और विजय पर डंडों से हमला कर दिया। विजय की चीख पुकार सुनकर उर्मिला उसे बचाने पहुंचीं, तो आरोपितों ने उन पर भी डंडों से हमला कर दिया। मां व बेटे को बेरहमी से पीटा गया।

    एक आरोपित ने उर्मिला के सिर में डंडा मार दिया। वह सड़क पर जा गिरीं। सड़क पर गिरने के बाद महिला लहूलुहान हो गईं। स्वजन घायल को जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सीओ प्रखर पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विजय की तहरीर पर खानपुर पुलिस ने छह आरोपित चरण सिंह जाटव के पुत्र शिवहरी उर्फ मौनी, नरेश, प्रवीण, अनिल पुत्र नरेश, अभिषेक पुत्र उग्रसेन, अरुण पुत्र देवेन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने प्रवीण को हिरासत में लिया है। सोमवार शाम शव का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

    सीओ स्याना प्रखर पांडेय का कहना है कि दो दिन पहले हुई कहासुनी को लेकर आरोपितों ने मकान में घुसकर युवक पर हमला बोला था। बेटे को बचाने आई मां नीचे गिर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत हार्ट अटैक से होना आया है। मामले की जांच की जा रही है।