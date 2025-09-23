Language
    Bulandshahar News : तेजी से हो रहा गंगा तटीय धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण का कार्य, दैनिक जागरण ने चलाया था अभियान

    By Amar Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:43 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर में गंगा किनारे के धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। स्याना अनूपशहर और डिबाई में मंदिरों को सुंदर बनाया जा रहा है। अवंतिका देवी मंदिर का 11.30 करोड़ रुपये से सुंदरीकरण हो रहा है और सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। चांसी में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली और मांडव ऋषि आश्रम का भी नवीनीकरण किया जा रहा है।

    माता अवंतिका देवी मंदिर पर जारी सुंदरीकरण का कार्य।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिले की स्याना, अनूपशहर और डिबाई के गंगा तटीय धार्मिक स्थलों की श्रृंखला में दैनिक जागरण के अभियान के बाद सुविधाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है। श्रृंखला में धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अवंतिका पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है।

    जिले की स्याना, अनूपशहर और डिबाई तहसील में गंगा तटीय धार्मिक स्थलों की श्रृृंखला को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिलाने को दैनिक जागरण अवंतिका कारिडोर अभियान के बाद श्रृंखला में सुविधा बढ़ रहीं हैं। माता अवंतिका देवी मंदिर का 11.30 करोड़ रुपये सुंदरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अवंतिका देवी मंदिर पर मुख्यद्वार से निर्माण से लेकर अन्य सुंदरीकरण के कार्य कराएं जा रहे हैं। दो करोड़ रुपये से अवंतिका देवी पार्क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं।

    वहीं चांसी में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली के सुंदरीकरण का कार्य भी रफ्तार से चल रहा है। एक करोड़ रुपये से महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली को सुंदरीकरण कराया जा रहा है। तपोस्थली हाल का निर्माण कार्य लिंटर तक पहुंच गया है। जल्द ही तपोस्थली का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मांडव ऋषि आश्रम के सुंदरीकरण का कार्य भी 90 लाख रुपये से निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 90 करोड़ से श्रृंखला में सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का हो चुका है। कुछ सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है।

    अभियान से पहले कही खड़जा तक नहीं तो कहीं टूटी-फूटी सिंगल रोड थी। अभियान के बाद श्रृंखला में सड़कों को छह से सात मीटर चौड़ीकरण किया गया है। इसके साथ महर्षि दयानंद आश्रम कर्णवास का भी एक करोड़ रुपये की धनराशि से सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। वहीं पर्यटन मंत्री ने जिला प्रदर्शनी के उदघाटन के दौरान गुरु गोरक्षनाथ सिद्धबाबा आश्रम का सुंदरीकरण कराने की घोषणा की थी। शासन ने धनराशि जारी होने के बाद सिद्धबाबा आश्रम पर भी सुंदरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही अहार से सिद्धबाबा आश्रम और सिद्धबाबा आश्रम से गोखनाथ मंदिर घाट तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य भी चल रहा है।

    श्रंखला के धार्मिक स्थलों पर एक नजर

    मांडव ऋषि आश्रम, महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली चांसी, गुरु गोरखनाथ सिद्ध बाबा अाश्रम, आंबकेश्वर महादेव मंदिर, बाबा खड़क सिंह गुरुद्वारा, माता अवंतिका देवी मंदिर, भृगु ऋषि आश्रम, मां कात्यानी मंदिर कर्णवास, मां सर्वमंगला बेला भवानी बेलोन समेत महाभारतकालीन एतिहासिक एवं पौराणिक धार्मिक स्थल हैं।