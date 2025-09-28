लाइसेंस देसी घी बिक्री का, सप्लाई किया जा रहा था केमिकल...डेरी प्रोडक्ट में होता है इस्तेमाल

Bulandshahar News बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया है। यह केमिकल दूध पनीर और मावा बनाने के लिए हापुड़ के सपनावत क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा था। गोदाम मालिक देसी घी के लाइसेंस की आड़ में केमिकल बेच रहा था। विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा पकड़े केमिकल की बिक्री हापुड़ के सपनावत और आस-पास के क्षेत्र में सप्लाई हो रही थी। केमिकल का प्रयोग दूध, पनीर और मावा तैयार करने में किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद्य सुरक्षा विभाग एवं औषधि प्रशासन सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि गुलावठी में शनिवार को छापेमारी कर सैदपुर रोड पर विशु तायल के एक गोदाम में 3275 किलोग्राम लैक्टोज, 250 किलोग्राम मैल्टो डैक्सिटिन, 1025 किलोग्राम व्हे पाउडर, 100 किलोग्राम ग्लूकोज व 350 लीटर पैराफिन समेत 500 किलोग्राम केमिकल बरामद किया था। केमिकल के पांच नमूना लेकर जांच को प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। गोदाम मालिक द्वारा देसी घी के बिक्री के लाइसेंस की आड़ में छह गोदाम में केमिकल की बिक्री की जा रही थी।