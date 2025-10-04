Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम की मार, गले में दर्द और बुखार के मरीजों की डाक्टरों के पास भरमार, बचाव के लिए यह बरतें सावधानी

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    Bulandshahar News मौसम बदलने से वायरल बुखार खांसी और गले के दर्द के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। डाक्टरों का कहना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसा हो रहा है। वे मरीजों को दवाइयों के साथ कई सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुलंदशहर जिला अस्पताल में दवाई लेने के लिए लगी लाइन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बदलता मौसम लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। वायरल बुखार से लेकर खांसी और गले का दर्द लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले कई दिनों से जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों तक की ओपीडी ऐसे मरीजों से भरी है। तेज बुखार वाले मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। दवा के साथ चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओपीडी में पहुंचे 1640 मरीज 

    कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल के सीएमएस डा. प्रदीप राणा ने बताया कि वायरल, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। संक्रामक सीजन चल रहा है। इसके साथ ही तापमान में भी उतार-चढ़ाव चल रहा है। नतीजतन ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग डेढ़ गुना अधिक चल रही है।

    शनिवार को ओपीडी में 1640 मरीज पहुंचे। इसमें वायरल और बुखार के साथ खांसी व गले में दर्द के मरीजों की संख्या अधिक रही। मरीजों का चेकअप कर दवा दी जा रही है। मेडिकल कालेज के एमडी फिजीशियन डा. रजत का कहना है कि मौसम में आए बदलाव के कारण वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा बुखार और सर्दी-खांसी के मरीज भी आ रहे हैं। जिला अस्पताल में हर रोज छह से अधिक मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है।

    दवा काउंटर पर भी बुखार और वायरल के मरीजों की संख्या काफी देखने को मिली। उन्हें डाक्टर के परामर्श के अनुसार दवाएं दी गईं। जिला मलेरिया अधिकारी नज्जार अहमद ने बताया कि मौसम में आए बदलाव के कारण ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बुलंदशहर के लोगों को डेंगू का डंक ज्यादा परेशान नहीं करेगा।

    प्रतिदिन ओपीडी में आ रहे दो सौ से अधिक बच्चे 

    वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. ओमप्रकाश ने बताया कि बीमार बच्चे भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन ओपीडी में दो सौ से अधिक बीमार बच्चे आ रहे हैं। डाक्टरों ने इस मौसम में निम्न सावधानी बरतने की सलाह दी है। 

    यह रखें सावधानी 

    - दो दिन से ज्यादा बुखार रहने पर डाक्टर से परामर्श लें।

    - ठंडे पेय पदार्थों और फास्ट फूड से परहेज करें।

    - गले में दर्द होने पर गुनगुने पानी का सेवन करें।

    - हेल्दी भोजन का सेवन करें।