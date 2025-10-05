Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulandshahar News : औरंगपुर-मीरपुर गांव में गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट, हादसे में वृद्धा घायल.. घर क्षतिग्रस्त और पसरी दहशत

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:15 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर के औरंगपुर-मीरपुर गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक वृद्धा घायल हो गईं। सिलेंडर में लीकेज की शिकायत के बावजूद एजेंसी द्वारा ध्यान न देने पर यह हादसा हुआ जिसमें घर का लिंटर गिर गया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है वहीं तहसील टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    धमाके के साथ फटा एलपीजी सिलेंडर, लिंटर गिरा, वृद्धा झुलसी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव औरंगपुर-मीरपुर में रविवार की सुबह रसोई गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। हादसे में एक वृद्धा घायल हो गई। सिलेंडर के फटने से घर का लिंटर गिर गया। पुलिस के साथ तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर तहसील तहसील क्षेत्र के गांव औरंगपुर-मीरपुर निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह लगभग पांच बजे उनकी 70 वर्षीय मां दयावती सोकर उठी थीं। इसके बाद वह दूसरे कमरे में चाय बनाने के लिए पहुंची। जैसे ही वृद्धा ने कमरे में पहुंचकर गैस चलाने को माचिस जलाई तो तेज आवास के साथ धमाका हुआ। इससे वृद्धा झुलसकर गंभीर रुप से घायल हो गई। हादसे में घर का लिंटर गिर गया।

    मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। प्रदीप ने बताया कि हादसे के समय वह और उसके मनोज सहित दो भाई बच्चों के साथ बरामदे और दूसरे कमरे में सो रहे थे। ग्रामीणों ने बुरी तरह से झुलसी वृद्धा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार वृद्धा ही हालत चिंताजनक बनी है। प्रदीप कुमार ने बताया कि विगत 18 सितंबर को गैस एजेंसी से सिलेंडर मंगाया था, जिसे तीन दिन पहले लगाया था। सिलेंटर का प्रयोग शुरू करने के साथ ही लीकेज की समस्या शुरू हो गई थी। इस बाबत गैस गैस एजेंसी पर शिकायत भी दर्ज करार्ई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

    मुआवजे की मांग :

    ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। ग्रामीण रविन्द्र कुमार ने बताया कि वृद्धा के प्रदीेप, मनोज सहित तीन बेटा है। जिनमें दो विवाहित है। तीनों बेटे खेती-बाड़ी एवं मजदूरी करते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

    टीम ने किया निरीक्षण :

    एसडीएम सदर दिनेश चंद ने बताया कि सिलेंडर फटने की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार स्नेह कुमार तिवारी और नायब तहसीलदार ललित नारायण प्रशांत ने मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तलब की गई है। मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।