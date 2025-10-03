डायरिया से पीड़ित वृद्ध ले रहे थे ओआरएस, फिर ऐसा क्या हुआ कि पी लिया कीटनाशक और हो गई मौत

Bulandshahar News बुलंदशहर के हरवानपुर गांव में एक दुखद घटना घटी। 88 वर्षीय मही सिंह डायरिया से पीड़ित थे। उन्होंने गलती से ओआरएस समझकर कीटनाशक पी लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है।

संवाद सूत्र, जागरण, स्याना (बुलंदशहर)। स्याना क्षेत्र के ग्राम हरवानपुर में डायरिया से पीड़ित वृद्ध ने ओआरएस समझकर कीटनाशक का घोल बनाकर पी लिया। इसके चलते वृद्ध की मौत हो गई। वहीं वृद्ध की मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

क्षेत्र के ग्राम हरवानपुर निवासी 88 वर्षीय के मही सिंह पिछले तीन दिनों से डायरिया से पीड़ित थे। स्वजन के अनुसार मही सिंह ओआरएस के घोल का सेवन कर रहे थे। बताया गया कि शुक्रवार को मही सिंह ने ओआरएस समझकर पास में रखें कीटनाशक का घोल बनाकर पी लिया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी।

जानकारी होने पर स्वजन वृद्ध को लेकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्वजन बिना किसी पुलिस कार्रवाई के वृद्ध के शव को अपने साथ गांव ले गए। वहीं वृद्ध की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यज्ञदत्त शर्मा ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है। पुलिस टीम को गांव में भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी।