    यूपी के इस जिले में बिना एप्लीकेशन हो गया बैंक से लाखों का लोन, फिर साइबर ठग ने खाता कर दिया खाली

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:26 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के खाते से बिना आवेदन बैंक लोन लिया गया। इसके बाद खाते से 6.35 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित को मोबाइल पर मैसेज आने पर ठगी का पता चला। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    साइबर अपराध के माध्यम से ठगों ने 6.35 लाख बैंक खाते से निकाले (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम बनी है। साइबर अपराधी आम जनमानस के मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं। खाताधारक के बिना आवेदन किए साइबर ठगों ने बैंक से लोन पास कराकर 6.35 लाख रुपये खाते से निकाल लिए। मोबाइल पर खाते से रुपये का मैसज आने पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित ने साइबर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    चोला थाना क्षेत्र के गांव मंशागढ़ी नैथला हसनपुर निवासी आकाश कुमार ने साइबर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि पिछले दिनों एक अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल पर आरटीओ चालान के लिए लिंक आ रहे थे, जबकि उनके नाम पर किसी भी वाहन पर कोई चालान नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा लिंक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

    विगत 16 सितंबर 2025 को एक अज्ञात नंबर से किसी व्यक्ति का फोन उनके माेबाइल पर आया। फोन करने वाले ने गलती से काल लगने की बात कहकर काट दिया। लगभग 15 मिनट बाद ही उनके मोबाइल पर दो लगातार मैसेज आए, जिसके बाद उसे पता चला कि बैंक खाते से 4.95 लाख और 1.40 लाख रुपये कुल 6.35 लाख रुपये की धनराशि निकाल गई है। जबकि उसके खाते में कुल 2.09 लाख रुपये थे। इस पर उसके द्वारा बैंक शाखा में जाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके नाम पर 4.28 लाख रुपये का लोन लिया गया। पीड़ित ने बताया कि उसके द्वारा किसी भी लोन का आवेदन नहीं किया गया था।

    अपर पुलिस अधीक्षक अपराध नरेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।