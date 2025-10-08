यूपी के इस जिले में बिना एप्लीकेशन हो गया बैंक से लाखों का लोन, फिर साइबर ठग ने खाता कर दिया खाली

Bulandshahar News बुलंदशहर में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के खाते से बिना आवेदन बैंक लोन लिया गया। इसके बाद खाते से 6.35 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित को मोबाइल पर मैसेज आने पर ठगी का पता चला। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम बनी है। साइबर अपराधी आम जनमानस के मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं। खाताधारक के बिना आवेदन किए साइबर ठगों ने बैंक से लोन पास कराकर 6.35 लाख रुपये खाते से निकाल लिए। मोबाइल पर खाते से रुपये का मैसज आने पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित ने साइबर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

चोला थाना क्षेत्र के गांव मंशागढ़ी नैथला हसनपुर निवासी आकाश कुमार ने साइबर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि पिछले दिनों एक अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल पर आरटीओ चालान के लिए लिंक आ रहे थे, जबकि उनके नाम पर किसी भी वाहन पर कोई चालान नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा लिंक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।