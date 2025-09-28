खुद को घिरता देख बदमाश ने की महिला पुलिस और स्वाट टीम पर फायरिंग... जवाबी फायरिंग में हुआ घायल
Bulandshahar News बुलंदशहर के जहांगीराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बाइक सवार बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश सुहेल उर्फ सोहिल के पास से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद हुई है। उस पर चोरी और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे बुलंदशहर रोड पर चेकिंग के दौरान पकड़ा।
संवाद सूत्र, जागरण, जहांगीराबाद (बुलंदशहर)। थाना की महिला पुलिस और स्वाट टीम देहात की मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है।
रविवार को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि विगत रात थाना पुलिस टीम, मिशन शक्ति महिला पुलिस टीम और स्वाट टीम देहात एक सूचना के आधार पर अनूपशहर बुलंदशहर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी बुलंदशहर की तरफ से एक बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसको रोकने का इशारा किया गया।
बाइक सवार रुका नहीं और बाइक को तेजी से मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा। कुछ दूरी पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बदमाश द्वारा अपने आप को महिला पुलिस से घिरता देख फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। महिला पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश की पहचान सुहेल उर्फ सोहिल पुत्र आबिद निवासी गांव हसनगढ़ थाना खुर्जा देहात के रूप में हुई है। उपचार के लिए घायल बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस में चोरी की बाइक बरामद हुई है। आरोपित के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर चोरी लूट आदि के 16 मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र की जनता ने महिला पुलिस के कार्य की सराहना की। वहीं आरोपित को गिरफ्तार करने में कोतवाली प्रभारी संजेश कुमार सिंह, महिला उपनिरीक्षक कशिश, उप निरीक्षक अमित कुमार, विनय कुमार, हेड कांस्टेबल कुर्बान चौहान,महिला कांस्टेबल कविता व प्रेमा, कांस्टेबल सुखविंदर उधर स्वाट देहात प्रभारी पम्मी चौधरी समेत पूरी टीम मौजूद रहे।
