Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट मैरिज करने आए हिस्ट्रीशीटर को उतारा था मौत के घाट, प्रेमिका का आरोपित भाई मुठभेड़ में हुआ घायल

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:27 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान नईफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हथियार बरामद किए हैं। मोहम्मद ने स्वीकारा कि उसने नईफ की हत्या इसलिए की क्योंकि नईफ उसकी बहन से परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहता था।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुलंदशहर जिला  अस्पताल में भर्ती घायल बदमाश। सौजन्य : पुलिस विभाग

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। हिस्ट्रीशीटर नईफ हत्याकांड के मुख्य आरोपित प्रेमिका का भाई कोतवाली नगर पुलिस से हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस टीम ने आरोपित के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि शुक्रवार की रात पुलिस टीम संदिग्ध एवं वांछित आरोपितों की तलाश में चेकिंग और गश्त कर रही थी। वलीपुरा नहर के पास संदिग्ध व्यक्ति बैठा दिखाई दिया, जिसने पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। रुकने का इशारा करने पर आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने तलाशी में आरोपित के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपित ने अपना नाम मोहम्मद पुत्र हनीफ निवासी नरसलघाट बताया। उसने 30 सितंबर को कचहरी गेट पर हिस्ट्रीशीटर नईफ की गला रेतकर हत्या करने का अपराध स्वीकार किया।

    पुलिस उक्त हत्याकांड में दो अक्टूबर को अन्य आरोपित फरदीन पुत्र हनीफ निवासी नरसलघाट को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपित ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर नईफ उसकी बहन से स्वजन की बिना मर्जी निकाह करना चाहता था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई थी।